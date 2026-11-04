The Legend of Zelda: Ocarina of Time regresará con una versión renovada para Nintendo Switch 2, y aunque su objetivo es conservar la aventura que millones de jugadores recuerdan, también incluirá cambios importantes para adaptarla a los estándares actuales. Después de conocer que Nintendo incluso consideró agregar puntos de viaje rápido antes de descartarlos, ahora salieron a la luz más detalles sobre las decisiones que tomó el equipo durante el desarrollo.

En el tercer capítulo de Ask the Developer, la entrevista oficial de Nintendo, Eiji Aonuma, productor de la franquicia, y otros integrantes del equipo explicaron cómo trabajaron para modernizar diferentes aspectos del juego. El proceso fue mucho más profundo que actualizar sus gráficos, pues tuvieron que reconstruir sus funciones y revisar elementos que llevaban casi 3 décadas formando parte de la experiencia original.

Nintendo tuvo que reconstruir el juego desde cero

Uno de los principales desafíos fue adaptar un título que debutó hace 28 años a las expectativas de los jugadores actuales. El equipo explicó que tuvo que recrear las funciones del juego desde cero, procurando que los cambios no alteraran las sensaciones que hicieron especial a The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Uno de los ajustes más importantes está relacionado con el movimiento de Link. En el original, el personaje saltaba automáticamente al llegar a determinados bordes, pero ahora podrá hacerlo en cualquier momento mediante un botón. Esto obligó a revisar numerosos elementos de los escenarios, incluyendo las distancias entre plataformas y obstáculos, además de considerar las diferencias entre las versiones infantil y adulta del protagonista.

El ataque en salto también tendrá 2 configuraciones. Una permitirá ejecutarlo con un solo botón, como en el clásico de Nintendo 64, mientras que la otra utilizará el sistema de 2 pasos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que consiste en saltar primero y atacar después. Así, tanto los veteranos como quienes llegaron a la franquicia con sus entregas recientes podrán elegir el método que les resulte más cómodo.

Por otra parte, las volteretas seguirán disponibles para desplazarse rápidamente por Hyrule, pero ahora también será posible correr simplemente manteniendo pulsado el botón correspondiente.

La cámara libre y las mazmorras tendrán cambios importantes

Otro ajuste considerable está en la cámara. En el original, existían posiciones fijas en determinadas zonas, pero ahora será posible controlarla libremente con la palanca derecha. Aonuma considera que esto permitirá descubrir detalles del mundo que antes podían pasar desapercibidos. No obstante, el equipo también tuvo que trabajar en diferentes ajustes para evitar que los jugadores pierdan la orientación, especialmente dentro de las mazmorras.

De hecho, las mazmorras conservarán sus mecanismos originales, aunque tendrán pequeñas modificaciones en la distribución de algunos elementos y la posición de ciertos objetos para que resulte más intuitivo descubrir cómo avanzar.

El Templo del Agua recibirá especial atención. Aonuma reconoció que quería solucionar algunos de los problemas que hicieron famosa a esta zona por su dificultad. Ahora será más sencillo alternar entre objetos y algunas paredes fueron sustituidas por estructuras enrejadas que permiten observar las habitaciones contiguas. De esta manera, será más fácil comprender la distribución del lugar sin eliminar sus acertijos y mecanismos.

Los jefes también tendrán ajustes. Un ejemplo es Gohma, que ahora protegerá su punto débil con los brazos cuando sea invulnerable. Esto permitirá identificar con mayor claridad cuándo es posible atacar y evitará que los enfrentamientos dependan tanto de adivinar el momento correcto.

El remake tendrá una cronología ilustrada para seguir la historia

Finalmente, Nintendo reveló una nueva función llamada Threads of Time, que presenta la historia mediante ilustraciones y textos narrativos que se desbloquean conforme avanza la aventura. Todo el contenido se irá reuniendo hasta formar una especie de tapiz que permitirá seguir los acontecimientos como si se tratara de un libro ilustrado.

El director del juego explicó que la propuesta también busca acercar a distintas generaciones. La intención es que quienes disfrutaron el original hace décadas puedan compartir sus recuerdos con sus hijos mientras descubren juntos la historia de Link.

Con todos estos cambios, The Legend of Zelda: Ocarina of Time buscará ofrecer una experiencia familiar para los veteranos, pero también más accesible para quienes nunca han visitado Hyrule. El remake será exclusivo de Nintendo Switch 2 y debutará el próximo 5 de noviembre.

¿Te convencen estos cambios para modernizar el clásico de Nintendo 64? ¿Qué otra característica del juego original te gustaría que hubiera recibido una mejora? Cuéntanos en los comentarios.

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