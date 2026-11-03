Una de las novedades que pudo cambiar considerablemente la experiencia de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 terminó fuera del proyecto. Aunque quizá algunos jugadores habrían agradecido una opción para desplazarse rápidamente por Hyrule, Nintendo consideró que implementar esta característica podría afectar uno de los elementos más importantes de la aventura: el descubrimiento.

La información salió a la luz gracias a una entrevista publicada por la compañía en su sección Ask the Developer, donde Eiji Aonuma, productor de la franquicia, habló sobre algunas decisiones tomadas durante el desarrollo de esta nueva versión. Curiosamente, fue él mismo quien propuso incorporar una función que finalmente terminó descartando.

El remake de Zelda: Ocarina of Time pudo tener puntos de viaje rápido

De acuerdo con Aonuma, una de sus preocupaciones era la manera en que los jugadores recorrían el mundo del título original. El creativo recordó que muchas personas utilizaban constantemente las volteretas hacia adelante para desplazarse más rápido por Hyrule Field, una práctica bastante común entre quienes querían llegar cuanto antes a su siguiente destino.

Por esta razón, inicialmente consideró que el remake necesitaba una solución para facilitar los desplazamientos. Su propuesta fue incorporar puntos de teletransportación que no estaban presentes en el juego original, con la intención de ofrecer atajos y permitir que los jugadores llegaran rápidamente a diferentes lugares.

No obstante, cuando el equipo comenzó a probar esta característica, descubrió que algo importante se estaba perdiendo durante la exploración. Según explicó el productor, los viajes rápidos provocaban que los jugadores dejaran de detenerse para observar su entorno y descubrir cosas inesperadas durante el recorrido.

“Nos dimos cuenta de que nos estábamos perdiendo esos momentos de descubrimiento que surgen al detenerse en el camino y preguntarse: ‘Espera, ¿qué es esto?’”, comentó Aonuma.

Nintendo prefirió conservar la esencia de la aventura

Después de experimentar con esta función, el equipo comprendió que esos pequeños momentos eran fundamentales para la estructura de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Por ello, aunque la idea había surgido del propio productor, decidió pedir que retiraran todos los puntos de viaje rápido.

Esta decisión también refleja la intención de conservar la experiencia de exploración que convirtió al clásico de Nintendo 64 en uno de los videojuegos más importantes de la franquicia. En lugar de facilitar cada desplazamiento, el equipo prefirió mantener la importancia de recorrer Hyrule y prestar atención a lo que sucede durante el camino.

¿Te habría gustado que el remake incluyera puntos de teletransportación extras o crees que Nintendo tomó la decisión correcta al eliminarlos? ¿Consideras que esta mecánica habría mejorado la experiencia? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente