La iniciativa de XBOX Game Studios sumó a Compulsion Games como un desarrollador con propuesta diferentes para nutrir su oferta first-party. We Happy Few dividió la crítica, pero South of Midnight apuntaba para ser algo más. Sin embargo, el éxito no llegó y el estudio salió de Microsoft, pero ahora sabemos que apostar por este juego fue mala idea.

No hay mayor sinceridad que la de aquellos que fueron parte del desastre y el director creativo de este título inspirado en las zonas pantanosas de Estados Unidos consideró que darle dinero al proyecto fue algo muy arriesgado por parte de Microsoft y XBOX. Incluso se atrevió a decir que, si la decisión hubiera estado en sus manos, no lo habría hecho.

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El director creativo de South of Midnight reconoce que XBOX se equivocó al apostar por ellos

Ahora que Compulsion Games es un estudio independiente en busca de sobrevivir sin el manto, y el presupuesto, de XBOX, la realidad de lo que pasó en su último videojuego sale a flote.

Durante una entrevista reciente con MinnMax, David Sears, director creativo de South of Midnight, habló sobre el fracaso de este título y la razón por la que no tuvo los resultados que Microsoft esperaba, lo cual definió el destino de la compañía y su salida de XBOX Game Studios.

Al respecto, el creativo señaló que el costo de desarrollo de South of Midnight era muy elevado y reveló que pensó en decir a sus colegas que la situación sería terrible si XBOX hubiera cortado el financiamiento.

Asimismo, David Sears reconoció que era un concepto y proyecto que quería hacer, pero teniendo pleno conocimiento de todo lo que involucraba y su escala, no hubiera dado un solo dólar para su desarrollo en caso de estar del lado de los directivos.

En ese sentido, el director creativo declaró:

“Quería hacerlo, sin duda y obviamente lo conseguimos. Pero ¿yo hubiera cortado el flujo de dinero antes de hacer South Midnight? Sí y no soy completamente desinteresado, pero parece que, al menos en retrospectiva, no era sostenible. Así que, por supuesto, iba a tener un desenlace terrible".

¿Qué es South of Midnight y qué pasó con Compulsion Games?

South of Midnight es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Compulsion Games, el estudio detrás de We Happy Few. La historia tiene como protagonista a Hazel, una joven que descubre que posee habilidades sobrenaturales que le permiten enfrentarse a criaturas inspiradas en el folclore del sur de Estados Unidos.

A través de una ambientación que combina leyendas, elementos del gótico sureño y una estética particular, el juego presenta una aventura narrativa centrada en los vínculos familiares, los secretos del pasado y las heridas que pasan de una generación a otra. Debutó el 8 de abril de 2025 para Xbox Series X|S y PC, y fue día 1 en XBOX Game Pass.

El futuro de Compulsion Games dio un giro inesperado en 2026, cuando el estudio se vio afectado por la reestructuración de XBOX. Después de 8 años como parte de XBOX Game Studios, la compañía canadiense consiguió recuperar su independencia y separarse de Microsoft, luego de que surgieran reportes sobre su posible cierre y el despido de gran parte de su personal.

Como parte de este cambio, Compulsion también recuperó los derechos de sus principales franquicias, entre ellas Contrast, We Happy Few y South of Midnight. Lejos de desaparecer, el equipo busca nuevas oportunidades para continuar desarrollando videojuegos fuera del ecosistema de XBOX.

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