A pesar de ser una de las industrias que más dinero generan en todo el mundo, el gaming se enfrenta a numerosos desafíos. Lamentablemente, quienes pagan los platos rotos son los desarrolladores, quienes pierden su empleo de la noche a la mañana. La situación es muy complicada, y un desarrollador de Cyberpunk 2077 ya expresó su temor por el futuro.

Hablamos de Paweł Sasko, diseñador de CD Projekt RED. En una reciente publicación en redes sociales, lamentó los recortes masivos que ya provocaron que cientos de personas perdieran sus trabajados tan sólo en 2026, y dio una mano a los empleados afectados por la crisis que se vive en el sector.

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CD Projekt RED se entristece por los despidos masivos de la industria

CDPR sabe de antemano lo difícil e inmisericorde que puede ser la industria de los videojuegos en algunas ocasiones. El estudio polaco, famoso por títulos de alto perfil como The Witcher 3 y Cyberpunk 2077, despidió a alrededor de 100 desarrolladores a mediados de julio de 2023.

En aquel momento, la compañía informó que dichos recortes, que afectaron aproximadamente a 9% de su fuerza laboral, se realizaron como parte de una reestructuración organizativa. “No hay manera fácil de decirlo, pero hoy tenemos exceso de personal”; explicó el director ejecutivo Adam Kiciński.

Ahora, todo parece ir viento en popa para CD Projekt RED con el desarrollo de The Witcher 4, la secuela de Cyberpunk 2077 y la nueva IP conocida como Hadar; sin embargo, el resto de la industria se enfrenta a importantes despidos masivos y cierre de estudios.

El director asociado de la nueva entrega de Cyberpunk 2077 y diseñador Pawel Sasko se pronunció sobre esta difícil situación en redes sociales con un mensaje bastante pesimista. “Algunos días siento que nuestra industria implosiona: los equipo y proyectos de juegos son devastados cada 2 días”, comentó.

El desarrollador afirma que los constantes recortes de personal que afectan a múltiples compañías del sector hace que sea “difícil seguir el ritmo”. Si bien expresó su preocupación y tristeza por el futuro, extendió una mano a las personas afectadas y afirmó que en CDPR se sienten bendecidos de tener la oportunidad de contratar nuevo personal”.

Some days I feel our industry is imploding -- teams and game projects are getting slaughtered every second day, to the point it's hard to keep up 🥺



We are blessed to be still hiring, for all our games, Poland, US and Canada. Take a look my dears!https://t.co/p9zlUlufra pic.twitter.com/IscWxDM19n — Paweł Sasko (@PaweSasko) June 25, 2026

Actualmente, CD Project RED busca nuevos trabajadores en Polonia, Canadá y Estados Unidos. Hay puestos para animadores, escritores, diseñadores de gameplay, artistas de efectos especiales y mucho más. Las personas que manden una solicitud y sean contratados podrán trabajar en The Witcher 4, Cyberpunk 2 y otros proyectos.

El gaming agoniza con cierre de estudios y recortes de personal

Ciertamente, es fácil ver la preocupación de Paweł Sasko. Desde hace un par de años se observa una tendencia negativa, pues muchas compañías de videojuegos y del sector de la tecnología empezaron a despedir masivamente a su personal.

Tan solo en 2026, ya hemos visto bajas significativas. Por ejemplo, Electronic Arts despidió a muchos desarrolladores, a pesar de que Battlefield 6 fue el lanzamiento más vendido de 2025 en Estados Unidos y despachó millones de unidades tras su debut.

XBOX Game Studios también se encuentra en un gran proceso de reestructuración, y reportes señalan que se avecinan despidos masivos que afectarán al personal de múltiples equipos. De hecho, informes adicionales señalan que Ninja Theory, Compulsion Games, Double Fine y otros estudios corren peligro y buscan independizarse.

Más recientemente también se informó el triste caso de Bungie, el estudio responsable de la serie Destiny y el malogrado Marathon. La caída de ambos proyectos inevitablemente desembocó en recortes de personal. Y sí, la lista continúa con más compañías que se vieron en la necesidad de disminuir su fuerza laboral y cancelar proyectos.

La industria de los videojuegos se enfrenta a una gran crisis, con despidos, cierre de estudios y cancelaciones

Pero dinos, ¿qué opinas de esta difícil situación? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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