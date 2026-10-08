¡Se acabó la fiesta! PlayStation retiró de su tienda digital algunos videojuegos exclusivos que se incluyeron en su apartado de ofertas con un precio ridículamente bajo y nunca antes visto.

Cuando la información se regó por Internet, muchos jugadores entraron en la PlayStation Store y adquirieron dichos juegos en versión digital con casi 100% de descuento.

Sin embargo, parece que se trató de un error en el costo de cada juego y ahora la comunidad teme que Sony elimine estos juegos de sus bibliotecas.

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Sony retira de PlayStation Store los juegos de God of War, Uncharted, MediEvil y más que se publicaron con precios muy bajos

Después de lo que pareció una oferta difícil de creer, PlayStation retiró de su tienda digital los juegos que ayer se volvieron tendencia por su precio casi regalado.

Los títulos en cuestión son:

God of War III Remastered

Knack II

MediEvil

Uncharted: The Nathan Drake Collection

En algunos casos, estos títulos costaron menos de $10 pesos mexicanos, lo que hizo pensar que se trataba de un error, pero aun así hubo jugadores que realizaron el proceso de compra y quedaron en sus bibliotecas.

En el momento de redactar esta nota, los 4 juegos en su versión digital ya no aparecen en la PlayStation Store. Esto significa que ya no se pueden adquirir con el precio que tenían ayer, ni tampoco en su precio normal.

Sin embargo, hay otro temor por parte de los jugadores.

¿Sony te puede quitar los juegos que ya compraste, así sea por un error en el precio?

Ya que no se trata de la primera vez que esto sucede en otras plataformas, hay casos en que las compañías se dan cuenta del error, lo corrigen en sus tiendas y proceden a la revocación de la licencia digital, lo que impide que el usuario pueda jugar el título en su biblioteca.

Los términos y condiciones de la PlayStation Store señalan que Sony puede reservarse las correcciones de precio relacionadas con errores, aunque no especifica los alcances.

Según la información oficial de la compañía japonesa, su proceder en este tipo de casos es contactar al usuario y ofrecer la posibilidad de realizar la compra al precio correcto o cancelar la orden.

Sin embargo, de acuerdo con las leyes mexicanas vigiladas por PROFECO, el precio que se muestra de un producto en venta es el que se debe respetar. Desde esa perspectiva, los jugadores deben confirmar que hay un recibo de la transacción donde conste el precio por más bajo que sea; checar si la adquisición del juego aparece en su historial y también si permanece en su biblioteca.

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