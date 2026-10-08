Si bien el fin del formato físico es muy triste, también es innegable que hoy más que nunca es más fácil conseguir juegos a precios muy bajos gracias a las ofertas exclusivas de las tiendas digitales. De hecho, a veces se lanzan promociones especiales que nos permiten conseguir completamente gratis algunos títulos de PC.

Justamente, hoy se confirmó que un juego de terror con una estética inspirada en las caricaturas de la década de 1920 y un ingenioso título de espías estarán disponibles sin costo alguno. La promoción se pondrá en marcha la próxima semana, pero los usuarios ya pueden conseguir otros videojuegos gratuitos mientras esperan.

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Bad Cheese y Agent A: A puzzle in disguise estarán gratis en la Epic Games Store

Seguramente muchos ya adivinaron que esta oferta de tiempo limitado llega de la mano de la Epic Games Store, uno de los launcher de PC más populares. La tienda tiene una campaña semanal de juegos gratuitos, que permite a todos los fanáticos reclamar 2 o más títulos cada jueves.

Con excepción de algunas ocasiones, la compañía de Tim Sweeney suele anunciar con una semana de antelación cuál será la siguiente tanda de regalos. De esta manera, ya conocemos la identidad de los títulos que estarán disponible sin costo alguno en la plataforma de PC a partir de la siguiente semana.

Como ya es tradición, próximamente se obsequiarán 2 videojuegos: Bad Cheese y Agent A: A puzzle in disguise. Ambas propuestas recibirán una rebaja de 100% de descuento, y será posible reclamarlas para agregarlas a la biblioteca digital. El único requisito para aprovechar esta promoción es tener una cuenta en la Epic Games Store.

El juego más llamativo es Bad Cheese, un título de terror en primera persona en el que será necesario resolver acertijos y explorar una casa aterradora. Lo que hace que este proyecto independiente destaque sobre el resto es su apartado visual, pues presenta un estilo artístico inspirado en las caricaturas clásicas de Mickey Mouse.

En este título de Simon Lukasik y Feardemic, el jugador asumirá el papel de un ratón que debe pasar el fin de semana en casa con su padre disfuncional. El objetivo es realizar tareas como ordenar, limpiar y preparar la comida sin enfadar al papá. Por supuesto, fallar conlleva graves consecuencias.

El siguiente título que estará disponible gratis en la Epic Games Store es Agent A: A puzzle in disguise, una aventura narrativa que, como su nombre indica, tiene un gran énfasis en la resolución de acertijos. Aquí, el jugador se pone en los zapatos del Agente A, quien se embarca en una nueva misión de infiltración.

Este juego Yak & Co presenta hasta 100 puzzles únicos, 35 escenarios para explorar y una historia interesante. Para avanzar, también será posible utilizar todo tipo de artilugios de espías, tomar notas y mucho más.

Tanto Bad Cheese como Agent A: A puzzle in disguise tendrán 100% de descuento en la tienda de PC del 15 al 22 de octubre de 2026. Se trata de la penúltima tanda de regalos para octubre, y se espera que la compañía comparta la lista completa de los videojuegos que conformarán la última ronda durante la próxima semana.

Bad Cheese es uno de los juegos que estará disponible gratis en la Epic Games Store

Epic Games regala Out of Sight y TerraScape en PC

Aún faltan algunos días para que Agent A: A puzzle in disguise y Bad Cheese estén disponibles completamente gratis en la tienda. Por suerte, los jugadores de PC ya pueden canjear los títulos que conforman la alineación de esta semana. Y sí, una vez más se regalaron propuestas que apelan a gustos diferentes.

El primer juego gratuito es Out of Sight, una aventura de terror que recuerda a experiencias como Little Nightmares. Aquí, los fanáticos seguirán la historia de Sophie, una niña ciega que debe descubrir los secretos aterradores que esconde una mansión. La principal novedad de este título de The Gang Studio es que es posible observar el mundo a través de los ojos de un oso de peluche, lo que abre un gran abanico de posibilidades.

Los fanáticos que prefieren los títulos más metódicos deben prestar atención, pues el segundo regalo de esta semana es TerraScape. Se trata de un juego de estrategia por turnos en el que hay que construir ciudades medievales. Presenta más de 40 tipos de edificios y 15 combinaciones únicas.

Out of Sight y TerraScape ya están disponibles gratis a través de la Epic Games Store, y esta promoción durará hasta el 15 de octubre. Después de esa fecha, Bad Cheese y Agent A: A puzzle in disguise ocuparán su lugar.

Esta es la lista completa de los juegos gratuitos de la Epic Games Store:

Out of Sight ― Del 8 al 15 de octubre

TerraScape ― Del 8 al 15 de octubre

Agent A: A puzzle in disguise ― Del 15 al 22 de octubre

Bad Cheese ― Del 15 al 22 de octubre

Estos son los nuevos regalos de la Epic Games Store para octubre

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos obsequios? Dinos en los comentarios.

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