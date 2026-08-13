Nos llegan noticias interesantes para los fans de los RPG de acción y las aventuras medievales, ya que Embracer Group confirmó una ventana de lanzamiento para Darksiders 4 y el próximo juego de la franquicia Kingdom Come.

De acuerdo con el más reciente reporte financiero de la compañía, ambos títulos están contemplados para lanzarse durante el año fiscal 2027/28. Esto significa que sus estrenos ocurrirían entre abril de 2027 y marzo de 2028.

Darksiders regresará con una nueva aventura

Darksiders 4 fue anunciado originalmente en agosto de 2025 y está siendo desarrollado por Gunfire Games, estudio responsable de Darksiders III y otros proyectos de la franquicia.

Aunque todavía existen muchos detalles por revelar, Embracer Group confirmó que el juego forma parte de sus próximos lanzamientos.

El título llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con una versión disponible mediante Steam. Por ahora, todavía falta conocer su fecha exacta de estreno y más información sobre su historia y jugabilidad.

La espera podría ser considerable, aunque al menos ya existe una ventana oficial para comenzar a marcar el calendario.

La franquicia Darksiders cuenta con 4 juegos

El próximo Kingdom Come también apunta a 2027-2028

Por otro lado, Warhorse Studios trabaja en una nueva entrega de Kingdom Come, proyecto que Embracer Group confirmó en mayo de 2026.

El reporte financiero menciona directamente que el próximo juego de la franquicia llegará dentro del mismo periodo que Darksiders 4.

Aún así, siguen sin existir plataformas confirmadas para esta nueva aventura. Además, aunque el proyecto podría llamarse Kingdom Come: Salvation, ese nombre permanece como una simple posibilidad.

Un año cargado para Embracer

El reporte también menciona Tomb Raider: Catalyst entre los lanzamientos previstos para este periodo. El proyecto está relacionado con Crystal Dynamics, Flying Wild Hog y Eidos Montréal.

No obstante, Embracer Group únicamente estableció la ventana de lanzamiento de cada entrega, por lo que tendremos que esperar para conocer más detalles sobre su estreno.

¿Te emociona más el regreso de Darksiders o la nueva aventura de Kingdom Come? ¿Qué esperas de ambos proyectos? Cuéntanos en los comentarios.

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