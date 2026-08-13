En 2027 se cumplirán 20 años del lanzamiento del primer Uncharted y los fans esperan noticias de la franquicia. La historia de Nathan Drake llegó a su fin con la cuarta entrega, pero rumores señalan que hay un remake que se desarrolla en PlayStation Studios.

La otrora exitosa franquicia de Naughty Dog quedó en el pasado, pues el estudio se enfocó en The Last of Us y ahora en su nueva IP: Intergalactic: The Heretic Prophet.

Aunque un anuncio con novedades no estaría mal, un creativo que fue parte de la trilogía original espera que el proyecto remake no sea real pues, desde su perspectiva, no tiene sentido.

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Exdiseñador de Uncharted asegura que un remake del primer juego no tiene sentido

Durante una entrevista con FRVR (vía VGC), Benson Russell, exdiseñador de la trilogía original de Uncharted habló sobre el posible regreso de la saga con un remake.

En años recientes, PlayStation apuesta por remasterizaciones o proyectos de este tipo y rumores señalan que uno de ellos es el remake de Uncharted: Drake’s Fortune de 2007.

Al respecto, el creativo declaró que la saga se mantiene jugable pese al paso del tiempo, pues sus diseños y mecánicas siguen vigentes y son disfrutables. Asimismo, destaca que además de las versiones originales, está la colección con mejoras que lanzó Bluepoint Games para PS4:

“System Shock. Un remake de ese juego ahora tiene mucho sentido, porque ya puedes jugarlo bien; tenía asignaciones de teclas horribles, impedía que mucha gente quisiera jugarlo. Uncharted, por su parte, sigue en el espíritu del tiempo. Ya existe una versión que puedes jugar en consolas modernas para tener la experiencia. ¿Cuál es el sentido de remasterizarlo o hacer un remake?"

Uncharted: Drake's Fortune debutó en 2007 para PlayStation 3

El creativo no quiere que Naughty Dog y PlayStation hagan lo mismo que con The Last of Us

Posteriormente, Benson Russell fue cuestionado sobre la posibilidad de que un remake de Uncharted cambie elementos esenciales del juego para ofrecer una experiencia más lenta y emotiva, algo acorde con el estilo reciente de Naughty Dog.

En ese sentido, el creativo no desea que la franquicia de Nathan Drake sufra el efecto “The Last of Us”:

“Simplemente no veo sentido en hacer un remake así. Tendrías que reescribir toda la historia para mejorarla, lo que significa que vas a cambiar el espíritu y las escenas y todo sobre lo que trataba la primera parte, ¿verdad? Vas a tener que añadir todas estas escenas o quitar cosas y muchas de las escenas clave – ¿vas a conservarlas? ¿Vas a tener que rehacerlas porque no encajan con tu historia? Honestamente, pensé lo mismo sobre The Last of Us Part I. Estos son juegos antiguos por una razón“.

¿Qué hacer entonces? Según el diseñador, el mejor camino que podría tomar PlayStation es tomar la esencia de la serie, la acción, y abordar los orígenes de Nathan Drake con una precuela o algo por el estilo.

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