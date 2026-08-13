A pesar del paso de los años, Dragon Ball Z permanece como uno de los animes más queridos por los fans; sin embargo, y por increíble que parezca, nunca tuvo una colaboración oficial con LEGO. Eso podría estar por cambiar, pues una filtración reciente adelanta que relativamente pronto se lanzaría una nueva colección temática.

De acuerdo con el informe proveniente de una fuente muy confiable, la popular compañía de juguetes coleccionables prepararía el lanzamiento de múltiples sets inspirados en algunos de los personajes y momentos más icónicos del show de Toei Animation. El reporte también revela una posible ventana de estreno y otros detalles.

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LEGO prepararía su primera colección de Dragon Ball con 9 nuevos sets

A finales de junio, una filtración reveló el primer modelo en la historia de la franquicia. Según la información extraoficial, se trata de un modelo inspirado en uno de los personajes más importantes de todo de la serie: Shenron, el dragón que concede deseos a, precisamente, las personas que reúnen las 7 Esferas del Dragón.

El reporte reveló que dicho set tendría 1760 piezas, aunque el informe no incluyó una fotografía ni otros detalles que nos permitan imaginar su diseño. Eso sí, la fuente comentó que este modelo incluiría una minifigura de Goku y otros objetos temáticos, como la nube Voladora. El precio oficial es desconocido, pero se rumorea que costará $199.99 USD.

La filtración señaló que el supuesto set de Dragon Ball Z se lanzaría en noviembre, pero podría sólo el inicio. Un nuevo reporte de Brick Built Blogs, una de las fuentes más confiables en todo lo que respecta a coleccionables de LEGO, reveló que más sets de la franquicia de Akira Toriyama están en camino.

De acuerdo con el nuevo informe, el diorama de Shenron se lanzará bajo la línea LEGO Icons, por lo que no formaría parte como tal de la próxima colección inspirada en el anime. Así pues, se espera que la siguiente tanda de lanzamientos ocurra hasta 2027 con 9 sets que recrearán locaciones y momentos del show animado.

El informe no proporciona una fecha de lanzamiento, pero indica que esta nueva serie de sets basados en Dragon Ball Z se lanzará de forma oficial en algún punto de abril de 2027, lo que significa que el estreno aún está lejos. También se reveló los primeros detalles de los modelos que formarían parte de dicho tiraje.

Se espera que la nueva colección esté compuesta por 9 sets, por lo que estaríamos ante un total de 10 al considerar el diorama de Shenron. Ya sabemos la temática de 7 de ellos, y los fanáticos de la vieja escuela estarán felices de saber que están basados en su totalidad en la etapa de Dragon Ball Z.

Dragon Ball Z tendría 9 sets de LEGO

LEGO por fin recreará el mundo de Dragon Ball Z con sus nuevos sets temáticos

El primer modelo de la lista se llama “Goku vs. Raditz”, lo que deja bastante claro que se enfocará en el enfrentamiento entre hermanos que tuvo lugar a inicios del anime. El segundo se titula “Llegada a Namek”, lo que sugiere que será una recreación del momento en el que el protagonista aterriza en el planeta extraterrestre para luchar contra Freezer.

El tercer set de LEGO que supuestamente se lanzará en 2027 se le conoce como “Guerreros Z vs. Saiyajins”, lo que parece ser una adaptación del momento en el que Yamcha, Tenshinhan, Gohan, Piccolo y Krillin se enfrentan a Nappa y Vegeta en la Tierra. El cuarto se llama “Porunga y la Batalla Final”, lo que es muy obvio: será una recreación del dragón de Namek y el clímax de la batalla entre Freezer y Goku.

Ya que mencionamos al Emperador del Mal, el quinto set se llama “Nave de Freezer”, lo que parece indicar que los fans de Dragon Ball podrán recrear el icónico vehículo espacial del villano. El sexto modelo filtrado es Kame House, la casa en la que vive el Maestro Roshi y otros personajes secundarios.

El séptimo modelo estará dedicado a Vegeta, aunque se desconocen más detalles. Brick Built Blogs compartió los códigos de identificación de cada uno de los sets, lo que da más veracidad a la filtración. De igual forma, detalló la clasificación por edad recomendada de todos los modelos.

Al respecto, todos los sets, con excepción del inspirado en Kame House, serán aptos para fans de entre 6 y 12 años. En cambio, el modelo basado en la casa del Maestro Roshi es el único que tiene una clasificación para mayores de 18 años, lo que deja entrever que se trata del producto más complejo y con la mayor cantidad de piezas.

Brick Built Blogs señaló en su informe que, según fuentes familiarizadas con el asunto, la colección tendrá minifiguras de Goku, Freezer, Vegeta y todos los miembros de la Fuerzas Especiales Ginyu. Lo interesante es que se dicen que son juguetes de muy alta calidad.

Ni Toei Animation ni LEGO se han pronunciado sobre esta filtración, por lo que recomendamos tomar este reporte con pinzas y esperar una confirmación oficial.

Lista de los próximos sets de LEGO de Dragon Ball Z

Esta no sería la única colaboración que está en camino. De acuerdo con otra filtración, Dragon Ball unirá fuerzas con Burger King para lanzar juguetes y más coleccionables.

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