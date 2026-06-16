El verdadero reto para los juegos como servicio es sobrevivir al paso del tiempo, pues muchos títulos populares se desinflan a pesar de su éxito inicial. Dead by Daylight demostró que es posible construir una comunidad duradera, pues recientemente celebró su 10.° aniversario. Y como parte de estos festejos, los nuevos fans pueden jugarlo gratis.

El título multijugador debutó en 2016 y fue un fenómeno inesperado, pues su concepto isométrico llamó la atención de los entusiastas del terror y rápidamente se convirtió en una de las experiencias online más concurridas del mercado. Además, atrajo la mirada de propios y extraños gracias a sus colaboraciones con personajes de películas, juegos y anime.

Más de 10 años después de su estreno original, el videojuego de horror mantiene una fanaticada muy fiel y apasionada. Mientras los desarrolladores trabajan en muchas novedades para garantizar la próxima década de contenido, los fanáticos que nunca se animaron a jugarlo ahora tienen la oportunidad de probarlo sin costo alguno.

Video relacionado: videojuegos que nos consintieron sin pedir algo a cambio

Dead by Daylight está disponible gratis por tiempo limitado en Steam

Durante las celebraciones por el 10.° aniversario, Behaviour Interactive lanzó una promoción irresistible para los jugadores. Y es que el juego está disponible completamente gratis en PC, aunque es una oferta con restricciones.

En este momento, los jugadores pueden visitar la página de Dead by Daylight en Steam para descargarlo sin costo alguno. Es importante señalar que es una oferta cronometrada, lo que significa que, una vez que termine la sesión de prueba, los títulos perderán el acceso y deberán adquirir el título si quieren continuar.

El videojuego de terror estará disponible sin cargo del 16 al 22 de junio de 2026, por lo que los usuarios de la plataforma de Valve tendrán alrededor de 6 días para explorar lo que tiene por ofrecer este multijugador isométrico de horror. Eso sí, todos los jugadores aún deberán comprar el contenido descargable por separado.

Esta promoción se puso en marcha el mismo día en el que debutó Jason Voorhees, el más reciente personaje jugable extraído directamente de la franquicia Viernes 13. Los jugadores que adquieran su capítulo desbloquearán al Killer, una insignia exclusiva con forma de máscara de hockey y una imagen de una cabaña.

Debido a que es una oferta de tiempo limitado, es probable que los jugadores se queden con las ganas de continuar con su sesión. Adelantándose a esa situación, Behaviour Interactive hizo que Dead by Daylight tuviera 60% de descuento en Steam, por lo que se puede adquirir por sólo $7.99 USD o $329.99 MXN.

Ya quedó claro que esta promoción llamó la atención de la comunidad, pues el título de terror acaba de superar su récord histórico en PC con 125,820 jugadores simultáneos. Para contextualizar, el pico máximo anterior fue de 120,717 usuarios concurrentes, una marca que coincidió con el debut del crossover con Five Nights at Freddy’s en junio de 2025.

La sesión de prueba también está disponible en PlayStation, pero allí el juego no tiene descuento y los jugadores que deseen continuar con su sesión deberán comprar la versión completa por $29.99 USD.

DBD alcanza un nuevo récord de jugadores en Steam

Dead by Daylight recibirá mucho contenido

Hace un par de días, Behaviour Interactive realizó una transmisión en vivo especial para conmemorar el 10.° aniversario de la franquicia. Allí, los desarrolladores aprovecharon la oportunidad para destacar algunos de los contenidos que se lanzarán en los próximos meses. Y sí, hay grandes novedades.

Durante el evento de celebración, el estudio confirmó que Art the Clown de Terrifier llegará a Dead by Daylight a finales de 2026. Además, Frank Stone, un personaje original que debutó en el spin-off de la serie, finalmente hará su debut como killer en 2027. Próximamente también se lanzará un mapa inspirado en un centro comercial.

Por otro lado, el videojuego de terror recibirá un lavado de cara significativo, pues le dará la bienvenida a un apartado visual renovado, con modelos de personajes más detallados, clima dinámico, escenarios de mejor calidad, animaciones más realistas, etcétera. Se espera que estas novedades gráficas debuten en algún punto del próximo año.

Finalmente, en la transmisión en vivo se dio a conocer que la adaptación live-action de Dead by Daylight avanza a buen ritmo, pues el director Thordur Palsson se sumó al proyecto. Alexandre Aja y David Leslie Johnson-McGoldrick son los responsables de escribir el guion.

El roadmap del Año 11 revela todo el contenido que llegará a Dead by Daylight en los próximos meses

Pero dinos, ¿probarás el juego de terror ahora que está gratis por tiempo limitado? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás encontrar más noticias relacionadas con Dead by Daylight si visitas esta página.

Video relacionado: Grandes franquicias de terror - Del Peor al Mejor

Fuente