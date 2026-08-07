Grand Theft Auto VI ha generado sentimientos encontrados en muchos jugadores. Por un lado, es uno de los títulos más esperados de la historia y, sin duda, Rockstar Games, cumplirá con las altas expectativas. Por el otro, su lanzamiento en formato digital y códigos de descarga marcará el principio del fin de los juegos físicos.

En días recientes, miles de jugadores han alzado la voz para evitar la desaparición de dicho formato; sin embargo, el dominio de lo digital no se puede negar. Esta mañana, Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, confirmó que las preventas de GTA VI fueron un éxito “sin precedentes”, lo que deja claro que cualquier intento de boicot contra el esperado juego tendrá poco impacto en sus ventas, tal como lo pronosticaron algunos analistas.

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Boicot contra GTA VI y su lanzamiento digital no afectó las preventas

En su más reciente junta con inversionistas, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two, declaró que el lanzamiento de GTA VI en formato digital es lo ideal, pues los discos “no tienen mucho sentido para el consumidor”. Poco después, informó que las preventas de la nueva entrega de la franquicia fueron un éxito, tal como todos esperaban.

El directivo no compartió cifras sobre las preventas del juego, pero dejó claro que superaron las expectativas con “un inicio excepcional”. Esto a pesar de las críticas y los intentos de boicots por parte de la comunidad de jugadores.

Muchos fanáticos que esperan el título quedaron decepcionados por la falta de una edición física con disco, y afirmaron que no apoyarían el lanzamiento en digital para mandar un mensaje a Rockstar y Take-Two. Diversas tiendas también se unieron a esta campaña y prometieron que no venderán GTA VI hasta que tenga una edición en disco.

El malestar aumentó cuando se confirmó que los códigos de descarga de la “edición física” del juego tendrán bloqueo regional y caducarán en cuestión de meses en algunas regiones. Además, un reporte reveló que Rockstar no tiene planes para lanzar una edición del título en disco.

A pesar de la molestia de la comunidad y el intento de boicot, las preventas de GTA VI fueron un éxito, aunque Strauss Zelnick despertó algunas dudas sobre las ventas del título.

“Puedo decir que el nivel de pedidos anticipados es sin precedentes y asombroso, y estamos muy agradecidos por ello”, afirmó el ejecutivo. “Pero es tan extraordinario que simplemente no sabemos cómo se traducirá en ventas, una pregunta que ya respondí anteriormente. Sinceramente, no lo sabemos, y no creemos en cantar victoria antes de tiempo”.

La falta de una edición física con disco de GTA VI no afectó las preventas

Strauss Zelnick considera que el precio de GTA VI es justo

Durante meses, hubo reportes sobre el precio de GTA VI. Muchos esperaban que el título superara por mucho los estándares de la industria y se vendiera por más de $100 USD. Sin embargo, Strauss Zelnick adelantó desde un principio que el título tendría un precio justo y que los jugadores obtendrían mucho más valor del esperado.

Al final, la edición base de GTA VI costará $79.99 USD, mientras que su Ultimate Edition se ofrecerá por $99.99 USD. En la sesión de preguntas y respuestas con inversionistas, Strauss Zelnick reiteró que el precio del juego es el ideal.

“Creo que Rockstar acertó con el precio de la edición estándar y la edición de lujo, y no cabe duda de que los consumidores están muy entusiasmados con ambas”, declaró Zelnick. “Y creo que, dependiendo de la capacidad de pago de cada uno y de su nivel de afición, se puede elegir entre ellas. Pero las reservas anticipadas han sido excepcionales, y estamos muy satisfechos con la acogida”.

Strauss Zelnick está más que satisfecho con las preventas y el precio de GTA VI

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