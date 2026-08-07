Hace unas semanas, FromSoftware abrió el registro para que miles de jugadores intentaran acceder al Closed Network Test de The Duskbloods, uno de los exclusivos más esperados de Nintendo Switch 2. Desde entonces, la comunidad esperaba con emoción el momento de conocer a los afortunados que tendrían acceso anticipado.

La espera finalmente terminó. El estudio ya publicó los resultados del proceso de selección, así que quienes enviaron su solicitud ya pueden descubrir si formarán parte de esta prueba exclusiva antes del lanzamiento del juego.

Los resultados del Closed Network Test de The Duskbloods ya están disponibles

Ahora que los resultados ya se pueden encontrar, FromSoftware confirmó que los jugadores que se registraron pueden ingresar al sitio oficial del evento para comprobar si fueron seleccionados.

Como era de esperarse, la prueba cuenta con cupo limitado, por lo que muchos aspirantes quedaron fuera. Quienes sí lograron obtener un lugar podrán prepararse para explorar el nuevo proyecto del estudio varias semanas antes de su lanzamiento.

Si realizaste tu registro, únicamente debes iniciar sesión en la página del Closed Network Test para verificar el estado de tu solicitud y conocer si recibirás acceso a la prueba.

En caso de que tu resultado sea positivo, te aparece un mensaje como este:

La prueba comenzará el 21 de agosto

Los jugadores seleccionados podrán participar en el Closed Network Test a partir del 21 de agosto de 2026. Un punto importante es que el sitio especificó que los códigos de descarga del juego comenzarán a distirbuirse a partir del 18 de agosto, por lo que será importante que vuelvas a tu cuenta ese día para conseguirlo.

Cabe mencionar que durante este test, FromSoftware pondrá a prueba la estabilidad de los servidores y recopilará información para realizar ajustes de equilibrio y mejorar la experiencia antes del estreno.

Gracias a esto, el equipo podrá detectar errores técnicos y recibir comentarios de los participantes para conseguir un lanzamiento más estable.

Ahora, sólo queda esperar el inicio de la prueba y conocer las primeras impresiones de quienes lograron conseguir un lugar en esta exclusiva prueba para Nintendo Switch 2.

¿Fuiste uno de los afortunados seleccionados para probar The Duskbloods? ¿Qué es lo que más esperas del nuevo juego de FromSoftware? Cuéntanos en los comentarios.

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