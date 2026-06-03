Deadpool & Wolverine dejó algo muy claro: los icónicos personajes hacen un excelente equipo, a pesar de sus enormes diferencias. Ante la llegada de Marvel’s Wolverine, muchos jugadores se preguntan si el carismático e irreverente Wade Winston tendrá, al menos, un cameo en el videojuego

De hecho, el más reciente trailer del título tomó a muchos fans por sorpresa, pues aparece un personaje sospechosamente similar a Deadpool. Ante las especulaciones que generó una de las escenas más emocionantes del avance, Insomniac Games decidió hablar sobre este detalle que asombró a muchos fanáticos de Marvel.

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¿Deadpool tiene un cameo en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine?

Jean Grey, Sabretooth, Omega Red y Mystique serán algunos de los mutantes que veremos en acción en Marvel’s Wolverine. Los jugadores sueñan con la aparición de otros icónicos personajes que forman parte de la historia de Logan tanto en cómics, videojuegos y películas. Por supuesto, Deadpool es uno de los favoritos.

El irreverente antihéroe tiene una relación singular con Wolverine, pues ambos comparten una historia trágica y poderes semejantes que los convierte en dignos rivales. Por ello, muchos sueñan con ver a Deadpool en Marvel’s Wolverine.

Durante el State of Play, Insomniac presentó un nuevo trailer con escenas llenas de acción y sangrientos combates. Precisamente en uno de ellos Logan se enfrenta a un personaje bastante similar a Deadpool, que porta un traje rojo y combate con katanas. A primer vista, muchos jugadores identificaron a este guerrero con el amante de las chimichangas, pero desafortunadamente todo fue una confusión.

En una entrevista con Variety, Marcus Smith, director creativo de Insomniac Games, confirmó que el personaje que aparece en el trailer no es Deadpool. Explicó que la confusión se dio por falta de contexto y, por supuesto, debido las semejanzas entre los diseños de los personajes.

Garantizó que no habrá confusiones de este tipo mientras los jugadores disfrutar el título. Además, sugirió que Marvel’s Wolverine aún esconde secretos sobre su elenco de personajes; sin embargo, se negó a confirmar si Deadpool tendrá un cameo.

No, Deadpool no aparece en el trailer de Marvel’s Wolverine

“No eres el único que ha visto a ese personaje en esa escena y ha pensado eso. Por suerte, cuando juegas al título, hay mucho contexto previo antes de que ocurra cualquiera de esas cosas, así que no habrá esa confusión”, explicó el creativo.

“No es Deadpool, pero estábamos intentando crear la experiencia definitiva de Wolverine, y parte de eso implica que esté rodeado de personajes queridos de Marvel por todas partes. Ya hemos visto a Jean Grey, Sabretooth, Omega Red y Mystique. Esos son algunos de los personajes que, al menos por ahora, podemos revelar”, concluyó.

¿Quién es el misterioso personaje que los fans confundieron con Deadpool?

Marvel’s Wolverine será una aventura de gran escala que narrará las aventuras de Logan como parte del Equipo X. El superhéroe se dedica a rescatar mutantes de todo el mundo que están en peligro.

Japón será una de las locaciones que visitará, así que el personaje en cuestión parece ser sólo un miembro de la facción enemiga a la que se enfrentará en el país asiático. Existe una remota posibilidad de que sea parte de La Mano, un grupo criminal bien conocido por los fanáticos de Marvel.

De hecho, algunos de sus miembros aparecerán en Spider-Man: Brand New Day, la próxima película del superhéroe arácnido. Por ahora, tendremos que esperar por más detalles sobre la historia de Marvel’s Wolverine y todos sus cameos.

La Mano podría ser una de las facciones enemigas de Marvel’s Wolverine

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