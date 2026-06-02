Para arrancar el State of Play que compartirá las noticias más importantes de PlayStation 5 previo a Summer Game Fest 2026, Sony decidió deleitar con uno de sus exclusivos más esperados. Se trata de Marvel’s Wolverine, juego que se mostró en un intenso y poderoso video con jugabilidad.

En el metraje, Insomniac Games nos dejó claras 3 cosas: Marvel’s Wolverine es un juego brutal; tiene secuencias llenas de violenta acción y, por último, Wolverine no será el único mutante que aparecerá en esta experiencia.

Pero, ¿qué es lo que aprendimos en este trailer? Te contamos a detalle.

Mutantes, motos y acción en Marvel’s Wolverine

El gameplay en cuestión nos dejó ver a un Wolverine que emprende una misión por salvar a Leech, un personaje que los lectores de los cómics de X-Men o fanáticos de Marvel Snap seguramente reconocerán. En el recorrido para completar esta misión se encuentra con una oleada de enemigos armados hasta los dientes y quienes sólo tienen la intención de acabar con él cueste lo que cueste.

Afortunadamente para el héroe también conocido como Lobezno, hay otro mutante dispuesto a salvarlo a él. Se trata de Jean Grey, quien con sus poderosos poderes psíquicos le hace segunda en combate para así ayudarlo a completar su misión.

Inmediatamente después, Insomniac Games nos deleito con una secuencia de persecución. En ella Wolverine toma una moto para alcanzar a los vehículos de los enemigos y una vez que lo alcanza empieza una secuencia intensa que para nada desentonaría en los momentos de mayor octanaje cinematográfico de sagas como Uncharted.

Por último, el avance nos mostró una secuencia rápida de imágenes en las que se confirmó que personajes como Mystique, Omega Red y Sabertooth.

Sin más, te dejamos con el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine:

¿Cuándo llegará Marvel’s Wolverine?

Marvel’s Wolverine llegará el 15 de septiembre a PlayStation 5. Las preordenes del juego ya se encuentran disponibles.

¿Qué te pareció este nuevo avance? ¿Estás emocionado por jugar Marvel’s wolverine? Cuéntanos en los comentarios.

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