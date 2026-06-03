Jean Grey y otros mutantes acompañarán a Logan en Marvel’s Wolverine; sin embargo, los X-Men serán los grandes ausentes en esta aventura para PS5. Así lo confirmó Marcus Smith, director creativo del juego, quien explicó por qué el grupo de mutantes más famoso del mundo no existirá en el universo del videojuego de Insomniac Games.

La sorpresiva aparición de Grey en el más reciente trailer hizo soñar a muchos con la posibilidad de que otros mutantes —como Cíclope, Bestia, Tormenta y Charles Xavier— aparecieran en el videojuego. Sin embargo, los X-Men aún no existen como tal en la historia de Marvel’s Wolverine, así que, al menos, no los veremos como agrupación.

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Los X-Men aún no existen en el universo de Marvel’s Wolverine

Insomniac Games estudió a profundidad la historia de Logan, uno de los personajes más complejos y multifacéticos de Marvel. Por supuesto, su relación con los X-Men formó parte de las discusiones creativas durante el desarrollo del juego. Sin embargo, al final se decidió ofrecer una visión original del personaje.

Una de las decisiones más importantes del estudio fue separar la historia de Logan de los X-Men en Marvel’s Wolverine. Durante una entrevista con Variety, Marcus Smith confirmó que el grupo de mutantes no existe como tal en el universo del videojuego.

“En primer lugar, con un personaje como Wolverine, que lleva más de 50 años existiendo, hay muchas historias diferentes, así que nos convenía crear nuestra propia historia”, detalló el creativo. “Es nuestra propia interpretación de este universo y, por ello, la estamos situando en tiempos modernos, pero los X-Men no existen. Los X-Men no forman parte de nuestro juego, y el punto de partida es que Logan lleva ya bastante tiempo activo“.

Si bien Jean Grey y otros icónicos personajes estarán presentes, los X-Men aún no son esa fuerza que defiende a los mutantes de las amenazas humanas y de facciones enemigas. Mike Daly, director de gameplay, sugirió que —además de Sabretooth, Omega Red y Mystique— habrá otros pocos mutantes de renombre, pues el objetivo es que Logan sea siempre el gran protagonista.

“Queríamos dar vida a un elenco de personajes icónicos de Marvel, pero lo más importante era asegurarnos de que la historia girara completamente en torno a Wolverine. Así que, en realidad, no se trata de otra cosa que no sea contar la historia de Logan y luego incorporar a los personajes que lo apoyan y le dan vida”, añadió Daly.

Otros mutantes aparecerán en Marvel’s Wolverine, pero Logan siempre será el punto de atención

El Equipo X será el eje de la historia de Marvel’s Wolverine

Logan siempre ha sido un personaje solitario, pero en esta ocasión no combatirá solo las amenazas que le esperan en Marvel’s Wolverine. Los creativos confirmaron que el superhéroe ya forma parte del Equipo X, un grupo dedicado a rescatar mutantes en peligro a lo largo y ancho de todo el mundo.

Los fanáticos del personaje deben conocer bien la historia del Equipo X y su relación con William Stryker, uno de los personajes clave en la vida de Logan. Sin embargo, no está claro si esta relación se explorará de alguna forma en Marvel’s Wolverine.

Smith detalló que, en el videojuego, los mutantes aún no son conocidos en todo el mundo, así que son una población bastante vulnerable. Logan se encargará de rescatar a muchos de ellos de las garras de los Reavers, un grupo de mercenarios que usa tecnología para acabar con los mutantes.

Logan peleará a favor de los mutantes como parte de Equipo X

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