Quizás muchos jugadores no conozcan a Debra Wilson por su nombre, pero la reconocerán de inmediato tan pronto vean su rostro. Y es que la actriz se convirtió en una figura prominente en la industria gracias a sus papeles en múltiples videojuegos AAA, incluidos Marvel’s Wolverine, Suicide Squad: Kill the Justice League y Star Wars Jedi.

¿Qué comparten esos y otros juegos? En efecto, todos tienen a un personaje que recrea a la perfección el aspecto real de la actriz de voz. Recientemente, la artista reconoció que es un error que tantos títulos usen su rostro real, especialmente para representar a figuras ya establecidas de cómics y otros medios.

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Debra Wilson reconoce que su cara se usa en muchos juegos AAA

A pesar de ser una de las actrices más respetadas de la industria de los videojuegos, Debra Wilson recibió muchas críticas negativas en meses recientes debido a que ya se vuelto muy común que los personajes que interpreta tengan su cara. El caso más reciente es Marvel’s Wolverine, donde da vida a Callisto.

La intérprete habló sobre el tema durante el podcast de Joseph Shepherd. Si bien el episodio se publicó originalmente en junio de este año, resurgió esta semana gracias al creador de contenido Ronen Taplashvili.

En el clip que se compartió en redes sociales, Debra Wilson reconoció que nunca fue su intención que su rostro apareciera en tantos videojuegos, y recalca que ese tipo de decisiones recaen en los propios desarrolladores. No está del todo claro cómo salió a flote el tema durante la entrevista, pero es probable que sea una respuesta a las críticas negativas.

“Eso lo hacen los diseñadores de videojuegos, yo no. En Marvel’s Wolverine, hicieron que [Callisto] se pareciera a mí. Simplemente dijeron: ‘vamos a hacer que se parezca a ti’. En Suicide Squad: Kill the Justice League, yo era Amanda Waller. La convirtieron en mi avatar”, comentó la actriz.

Debra Wilson interpreta a Callisto en Marvel's Wolverine

La actriz Debra Wilson prefiere que sus personajes no sean tengan su rostro real

Debra Wilson tuvo participaciones destacadas en Wolfenstein II: The New Colossus, Suicide Squad: Kill the Justice League, Death Stranding 2, Star Wars Jedi: Survivor, Marvel’s Avengers, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare, Forspoken y Marvel’s Wolverine. En todos y cada uno de ellos, sus personajes tienen su rostro real.

Un poco más adelante en la conversación, la talentosa actriz se sinceró y afirmó que le encantan los videojuegos donde sus personajes no se parecen a ella en lo absoluto. Según explica, participar en las sesiones de captura de movimiento se siente como actuar en el teatro.

Enseguida, Debra Wilson reconoce que es un error que tantos juegos utilicen su cara, especialmente para representar personajes que tienen apariciones en otros medios. Puso el caso concreto de Callisto, quien obviamente tiene una presencia importante en los cómics de Wolverine y los X-Men.

“Si sólo se parecen a mí, ¿cómo se puede realmente meter uno en la piel de los personajes? Callisto es muy conocida en el universo de X-Men, así que ¿por qué hacer que se parezca a mí cuando existen tantas versiones de ella?”, comentó la actriz.

Debra Wilson tiene papeles destacados en muchos videojuegos famosos

Pero cuéntanos, ¿te molesta que los videojuegos recreen el aspecto de los actores reales? Déjanos leerte en los comentarios.

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