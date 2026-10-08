PlayStation sería el primer gran fabricante de gaming en deshacerse definitivamente del formato físico, pues dejará de crear juegos en disco a partir de 2028. Sobra decir que esa decisión enfureció a miles de fanáticos, quienes aún prefieren coleccionar sus títulos favoritos en sus estanterías. Pero, ¿la compañía tiene razón? Los datos de Marvel’s Wolverine reabre el debate.

De acuerdo con nuevos datos de venta, el nuevo exclusivo de PS5 tuvo un desempeño bastante sólido en su mes de estreno. Quizás lo más revelador es que su versión física representó un gran porcentaje de las ventas totales en todo el mundo, lo que demuestra que aún hay mercado para ese tipo de productos.

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Más de 30% de las ventas de Marvel’s Wolverine fueron en formato físico

El título protagonizado por el mutante de los X-Men es fácilmente uno de los lanzamientos más controvertidos de este año. Decenas de fanáticos se quejaron de las guías que limitan la exploración, mientras que otros arremetieron contra la dirección de arte. Por si fuera poco, este proyecto quedó atrapado en medio de la controversia de PlayStation.

Lo anterior resulta irónico al considerar que Marvel’s Wolverine podría ser uno de los últimos juegos first-party de Sony en tener un estreno físico, a menos que la compañía decida dar marcha atrás con sus planes. La versión en disco incluye la experiencia base y se puede completar de inicio a fin, aunque obviamente no incluye las actualizaciones más recientes.

A pesar de que el formato físico está en la cuerda floja, el buen desempeño del título de Insomniac Games deja en claro que aún hay cientos de jugadores que prefieren los productos tangibles.

De acuerdo con los datos más recientes de la firma Ampere publicados por The Game Business, 35% de las ventas mundiales de Marvel’s Wolverine fueron en formato físico. Si bien es menos de la mitad, aún es un porcentaje bastante significativo que representa una gran parte del mercado.

La preferencia por la versión física es más notoria en Europa. En el antiguo continente, el videojuego de superhéroes registró 51% de ventas en su edición en disco, lo que es más de la mitad de las compras totales. Eso sí, la proporción varía de forma significativa según el país.

En Reino Unido, 2 tercios de las ventas del juego de PlayStation correspondieron a la versión digital. Eso contrasta demasiado con lo que se observó en Francia, donde más de 2 tercios fueron para la edición física. De cualquier forma, es evidente que el formato en disco aún es muy popular.

Mucho se ha dicho sobre el desempeño comercial de Marvel’s Wolverine. Habrá que esperar hasta que Sony comparta más información para tener una imagen clara, pero el reporte señala que el exclusivo fue el segundo lanzamiento más vendido para PlayStation 5 durante septiembre, sólo por detrás de EA Sports FC 27.

Marvel's Wolverine vendió bien en formato físico, lo que pone en duda la decisión de PlayStation

Otros juegos también se vendieron muy bien en formato físico

Se podría argumentar que el caso del videojuego de Insomniac Games es atípico y sólo representa la excepción; sin embargo, los datos de Ampere demuestran que las versiones físicas de otros juegos también tuvieron un rendimiento en tiendas bastante sólido.

Según el reporte, Silent Hill: Townfall, la más reciente entrega de la franquicia de Konami, tuvo más de 45% de ventas en formato físico. La versión para PlayStation 5 de The Blood of the Dawnwalker, el popular RPG de Revel Wolves y Bandai Namco, registró 36% de ventas en su edición en disco.

El informe también menciona el caso de Onimusha: Way of the Sword, que alcanzó 30% de ventas físicas. Este caso resulta particularmente interesante, pues Capcom dio a conocer en una junta reciente con los inversionistas que la inmensa mayoría de sus ventas provienen del formato digital.

Estas cifras parecen indicar que PlayStation se equivoca al darle la espalda al formato físico, pues es evidente abandonaría un mercado con miles de clientes potenciales. Aun así, Hiroshi Matsuyama de CyberConnect2 cree que la transición a una era 100% digital será positiva para la industria.

Marvel's Wolverine será uno de los últimos exclusivos de PS5 en tener un lanzamiento en disco

Pero cuéntanos, ¿cuál versión del juego compraste? Déjanos leerte en los comentarios.

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