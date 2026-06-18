Uno de los momentos más esperados del año se aproxima, pues Rockstar Games confirmó esta mañana que las preventas de GTA VI están a la vuelta de la esquina. Por medio de sus redes sociales, reveló que los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrán apartar muy pronto el título, pero las sorpresas no acabaron ahí.

Para acompañar su sorpresivo anuncio, el estudio también reveló la portada oficial del esperado juego. Con ello, reafirma una vez más que no habrá retrasos y que GTA VI efectivamente estará listo para el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, aún no hay señales de su próximo trailer.

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¿Cuándo iniciará la preventa de GTA VI en PS5 y Xbox Series X|S?

Millones de jugadores esperaban que la preventa de GTA VI iniciará hace algunas semanas, pues diversos insiders aseguraron que el nuevo trailer del título estaba muy cerca. Sin embargo, Rockstar Games decidió permanecer en silencio y dejar pasar la temporada fuerte de anuncios para compartir más detalles de su esperado juego.

Los fanáticos de la saga ya tienen listas sus carteras para adquirir el que, sin duda, es el juego más esperado del año. Rockstar Games reveló que la preventa de GTA VI iniciará el próximo 25 de junio, es decir, el jueves de la próxima semana.

La preventa estará disponible para los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, tanto en las tiendas digitales como en diversos minoristas. Desde hace semanas el título ya se puede agregar a las listas de deseos en ambas consolas y, luego de una espera de más de una década, muy pronto será posible comprarlo.

La compañía también compartió en sus redes sociales un vistazo a la porta oficial del título, que los jugadores podrán apreciar en las copias físicas. La portada conserva el estilo característico de la franquicia y muestra a los protagonistas, así como a otros personajes que conoceremos en esta nueva aventura por Vice City.

La imagen también muestra algunos de los vehículos que podremos usar en GTA VI para completar misiones y alcanzar el objetivo de Lucia y Jason, que serán los personajes jugables. Abajo puedes ver la portada oficial del título.

La portada oficial de GTA VI

¿Cuánto costará GTA VI?

El anuncio de Rockstar dejó una gran pregunta en el aire. Y es que el estudio no confirmó el precio oficial de GTA VI ni las ediciones que tendrá en PS5 y Xbox Series X|S. Todo indica que esta información llegará justo el 25 de junio o, incluso, un poco antes, pero por ahora sólo podemos especular y remitirnos a las filtraciones.

En cuanto a su precio, muchos esperan que GTA VI se apegue a los costos estándar de la industria, por lo que se ofrecería por un precio entre $70 USD y $80 USD para su edición más básica. Muchos creen que pagar $100 USD por el juego sería justo, pero las opiniones están divididas.

Analistas creen que Rockstar no pueden darse el lujo de ofrecer GTA VI por un precio superior al que la mayoría espera, pues será su principal fuente de ingresos durante la próxima década. Aún hay temores sobre el costo del juego, pues algunos minoristas lo han listado por hasta $115 USD.

Muy pronto conoceremos el precio oficial del esperado título de Rockstar

Todo indica que los jugadores pueden estar tranquilos, pues Strauss Zelnick, jefe de Take-Two, aseguró recientemente que GTA VI tendrá un precio justo y que será la mejor experiencia de entretenimiento de la historia.

En cuanto a las ediciones de lanzamiento, insiders afirman que habrá al menos 3 paquetes diferentes, incluyendo una edición especial y una con contenido extra, pero sin coleccionables físicos. También se especula con el lanzamiento de, al menos, 2 bundles de PlayStation 5 Pro con el juego.

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