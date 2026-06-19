Una de las noticias más esperadas por los fans de GTA llego hoy. La preventa oficial de GTA VI inicia el 25 de junio y es un paso más hacia el lanzamiento, de hecho es uno muy importante para un juego que lleva años en desarrollo.

Sin embargo, la tensión es tal que los jugadores no dan nada por seguro y menos en este momento pues el temor de un retraso no desaparece.

Tras los cambios que hizo Rockstar Games a sus sitios oficiales y cuentas de redes sociales, se registró una ausencia que generó especulación sobre un último, y temido, retraso.

NO TE LO PIERDAS: ¿Tienes GTA V en físico para XBOX y quieres actualizar gratis a la mejor versión? Rockstar tiene malas noticias para ti

¿Y la fecha de lanzamiento de GTA VI?

Tras la actualización de los materiales promocionales de GTA VI con motivo de la preventa, algunos jugadores entraron en la página oficial para revisar nuevas imágenes y detalles.

Sin embargo, se llevaron más dudas que certidumbre pues la fecha de lanzamiento desapareció y ahora todo tiene que ver con la preventa donde se sabrá el precio y se despejarán los rumores.

Ante esta ausencia, los fans temen que Rockstar Games de una sorpresa amarga y anuncie un último retraso. El tema no es para menos pues este título es el más esperado de la historia y la expectativa es tal que hace unos días alguien en la calle le preguntó a Strauss-Zelnick, director de Take-Two Interactive, por la fecha de lanzamiento y el directivo aseguró que sigue en pie para el 19 de noviembre.

La fecha de lanzamiento de GTA VI desapareció de sus sitios y canales oficiales

¿Es probable un último retraso?

Si algo nos enseñó la industria de los videojuegos en su era actual es que ninguna fecha de lanzamiento está escrita sobre piedra.

El debut puede cambiar en cualquier momento debido a factores internos y externos, y más en proyectos AAA con altos valores de producción y expectativas de mercado desbordadas.

¿Un último retraso es probable? Si consideramos lo anterior la respuesta es sí, pero en dado caso se trataría de una cuestión de días, tal como ha sucedido con otros juegos que mueven una semana su debut.

En el caso de GTA VI, también se considera la cercanía de la fecha al Black Friday y el inicio de la temporada de fiestas, así que solo podría tratarse de una ausencia programada para favorecer la preventa. Dicho esto, la fecha oficial del 19 de noviembre se reafirmará o cambiará la próxima semana.

ENTÉRATE: Jugadores de PC pueden conseguir gratis un shooter frenético y un RPG narrativo con reseñas muy positivas, pero la oferta finalizará pronto

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente