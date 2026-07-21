Durante más de una década, Splatoon ha evolucionado con nuevas entregas, actualizaciones y modos de juego que han mantenido viva a una de las series multijugador más populares de Nintendo. Sin embargo, cuando muchos esperaban el anuncio de Splatoon 4, la compañía sorprendió con Splatoon Raiders, un spin-off centrado en la experiencia para un solo jugador.

La decisión llamó la atención de la comunidad, especialmente porque parecía lógico que la siguiente entrega principal llegara primero. Ahora, los responsables de la saga explicaron por qué eligieron un camino diferente y dejaron claro que el futuro competitivo de la franquicia sigue intacto.

Nintendo quería que Splatoon Raiders ofreciera una experiencia completamente diferente

En una entrevista reciente, el productor Seita Inoue explicó que, después de más de 11 años desarrollando la serie, el equipo sintió que era el momento de experimentar con una propuesta distinta.

Según el creativo, el objetivo era crear un juego donde los jugadores pudieran disfrutar la acción por su cuenta, sin depender del componente competitivo que ha definido a la franquicia desde su debut. También recordó que Splatoon siempre ha contado con modos cooperativos como Salmon Run y campañas para un jugador, por lo que convertir esas ideas en una aventura independiente parecía el siguiente paso natural.

Inoue añadió que este proyecto también busca convertirse en una nueva puerta de entrada para quienes prefieren experiencias en solitario. Al mismo tiempo, dejó claro que el estudio seguirá desarrollando el apartado competitivo, razón por la que este lanzamiento fue concebido como un spin-off y no como Splatoon 4.

El poder de Nintendo Switch 2 ayudó a dar forma al proyecto

Por su parte, el director Yoshihiko Ito reveló que la idea nació cuando el equipo estaba terminando el soporte de Splatoon 3. En ese momento comenzaron a explorar cómo adaptar la jugabilidad de Salmon Run a una aventura completamente individual.

El desarrollo coincidió con los planes de crear el siguiente proyecto de la franquicia para Nintendo Switch 2. Gracias al hardware del sistema, los desarrolladores pudieron realizar experimentos con una mayor cantidad de enemigos simultáneos para crear combates mucho más caóticos y espectaculares.

Esas pruebas terminaron convirtiéndose en Splatoon Raiders, una entrega que apuesta por una experiencia enfocada en la acción para un solo jugador sin abandonar la esencia de la serie.

Aunque Nintendo dejó claro que Splatoon Raiders no sustituye a Splatoon 4, sus declaraciones prácticamente confirman que una nueva entrega principal sigue en los planes. Mientras llega ese momento, los fans podrán descubrir una faceta inédita de la franquicia con su primer spin-off completamente centrado en la aventura individual. Recuerda que mientras llega el juego, puedes disfrutar su cómic oficial en Nintendo Today!.

¿Te gusta que Nintendo experimente con nuevas ideas antes de lanzar Splatoon 4? ¿Crees que la saga necesitaba una aventura para un jugador? Cuéntanos en los comentarios.

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