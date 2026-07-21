Durante años, Nintendo ha presumido las capacidades de movimiento de sus controles. Sin embargo, en Nintendo Switch 2, esa tecnología ha pasado casi desapercibida. Aunque los nuevos Joy-Con incorporan funciones avanzadas, pocos desarrolladores han apostado por crear experiencias que realmente las aprovechen.

Eso cambiará muy pronto con Maestro, un juego que busca convertir a los jugadores en directores de orquesta gracias a controles por movimiento. La propuesta recuerda inevitablemente a Wii Music, uno de los títulos más peculiares de la era de Wii, que también utilizaba movimiento para interpretar música de una forma diferente.

Maestro llegará a Nintendo Switch 2 con controles por movimiento

La distribuidora Microids y el estudio Double Jack confirmaron que Maestro llegará a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el 17 de septiembre.

El título debutó originalmente a finales de 2024 como una experiencia exclusiva para realidad virtual. Gracias a su recepción positiva, ahora dará el salto a las consolas de Nintendo donde conservará su esencia, pero adaptada a los Joy-Con 2.

En Maestro los jugadores dirigirán una orquesta sinfónica utilizando movimientos naturales con los controles. La intención es que cada gesto se sienta similar al trabajo de un director de orquesta real, ofreciendo una experiencia intuitiva y accesible para cualquier tipo de jugador.

Además de su propuesta, el título incluirá un tutorial con enfoque narrativo y 3 niveles de dificultad para facilitar el aprendizaje antes de afrontar interpretaciones más complejas.

Clásicos, cine y anime en una misma orquesta

Uno de los mayores atractivos de Maestro será su repertorio musical. El juego contará con más de 35 composiciones que combinarán música clásica con piezas muy populares del cine, la televisión y el anime.

Entre ellas destacan “Duel of the Fates” de Star Wars: Episode I, “Hedwig’s Theme” de Harry Potter, el tema principal de Game of Thrones, “Ashes on The Fire” de Attack on Titan, además de obras de Beethoven, Wagner, Bizet, Carl Orff y Offenbach.

El juego también ofrecerá una gran cantidad de elementos desbloqueables, como escenarios, vestuarios, batutas y guantes para personalizar al director de orquesta. Sus responsables adelantaron que el contenido seguirá creciendo mediante DLC posteriores al lanzamiento.

Cabe menncionar que Nintendo Switch 2 estrenó unos Joy-Con con sensores y funciones de movimiento mejoradas, pero la mayoría de los juegos han preferido centrarse en otros apartados. Por eso, Maestro destaca como una de las primeras propuestas que realmente intenta convertir esa tecnología en el eje principal de la experiencia.

¿Crees que los controles por movimiento merecen volver a ser protagonistas? ¿Te gustaría ver más juegos que aprovechen las funciones de los Joy-Con 2? Cuéntanos en los comentarios.

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