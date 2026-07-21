¿Hacia dónde se dirige el gaming? Si consideramos los datos y tendencias, hacia lo digital y hacia los precios altos. No es una buena noticia para el usuario tradicional, pero la realidad es que los números son fríos y muestran que esta forma de entretenimiento y sus formas de consumo cambiaron.

Ya que PlayStation encendió a la comunidad con sus anuncios polémicos, todo aquello que tenga que ver con la plataforma de Sony sirve para el análisis y el debate.

En este caso, hay un detalle que llama la atención en la PlayStation Store pues el top de preventas muestra que muchos usuarios tienen preferencia por el formato digital y no tienen problema para pagar más de $70 dólares por un videojuego.

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Las preventas de PS Store exponen una dura realidad de los videojuegos en la actualidad

Mientras se libran debates y protestas en redes sociales contra PlayStation por su intención de eliminar el formato físico, otros acuden a los datos para analizar lo que sucede con la plataforma de Sony y sus decisiones.

El periodista de Tweak Town, Derek Strickland, compartió el top de preventas de la PS Store en 9 mercados y hay detalles que preocuparán al jugador tradicional.

Para comenzar, la preventa de GTA VI en su versión de $100 dólares es la más vendida en la tienda de PlayStation en Hong Kong, Japón, Arabia Saudí, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España y Francia.

Se trata de un juego que solo saldrá en formato digital y en una edición cuyo precio supera a la estándar de $80 dólares.

Lo mismo sucede con Marvel’s Wolverine Digital Deluxe Edition, cuyo precio es de $80 dólares y que tiene más preventas en la PS Store que la edición estándar en la mayoría de los mercados.

A la par, destaca la preferencia por las versiones más caras de Call of Duty: Modern Warfare 4, Madden NFL 27 y NHL 27; ambos juegos deportivos en su versión de $100 dólares. Incluso la versión Premium de Halo: Campaign Evolved para PS5 de $70 dólares tiene más preventas que la estándar de $50.

Las preventas de la PlayStation Store exponen la realidad en las preferencias de los jugadores - Imagen: Tweak Town

Los jugadores se están adaptando a pagar más por los videojuegos

Aunque un aumento de precio en la industria de los videojuegos genera críticas, en años recientes se detectó mayor tolerancia y adaptación a los cambios en el costo de cada título.

Lo que antes podía ser un escándalo, hoy se está transformando en normalidad. De acuerdo con el reporte, el top de preventas de la PlayStation Store muestra que el interés de los jugadores está en la inmediatez para adquirir un juego y esto lo brinda el formato digital.

Asimismo, su preferencia se encuentra en los beneficios que ofrecen las ediciones superiores a la estándar. En algunos casos hay acceso anticipado previo al día de lanzamiento, en otros hay contenido exclusivo e incluso crédito en monedas del juego para gastar en aquello que desee el jugador.

Desde esta perspectiva, se considera que cada vez hay mayor tolerancia a los precios altos en los videojuegos y cada vez hay más jugadores dispuestos a pagar más por una versión que ofrezca más que la estándar.

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