Una franquicia que se volvió de culto por parte de Capcom es Dino Crisis. Aunque su propuesta de Survival Horror era copia y pega de Resident Evil en cuanto a diseño y jugabilidad, su concepto relacionado con dinosaurios encantó a los jugadores.

Parte de su éxito es que hizo realidad en videojuego lo que muchos imaginamos con Jurassic Park y cuando mensos sus 2 primeras entregas divirtieron a esa generación e incluso a posteriores.

Tras una tercera entrega terrible, la IP se mantiene en silencio desde entonces y algunos se preguntan si hay futuro. Es difícil decirlo, pero todo inicia con un pequeño paso y en este caso la respuesta del mercado favorece a la franquicia tras su debut en Steam este año.

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Dino Crisis vendió más de 300 mil copias en Steam

De acuerdo con un reporte de la celebridad del gaming en X, “Shinobi602″, el reciente lanzamiento de las 2 entregas de Dino Crisis en Steam es un éxito.

Según sus fuentes, la IP y los 2 títulos que llegaron a la plataforma de Valve en febrero pasado vendieron más de 300 mil copias.

Claro que esta cifra es pequeña si se piensa en los estándares actuales, pero al tratarse de una franquicia de culto y cuyas entregas debutaron hace más de 20 años es un gran resultado.

En términos comparativos, se menciona que la IP ya vendió en total 4.9 millones de copias. Esta cifra la coloca por encima de Okami, otra franquicia de culto de Capcom que, de hecho, tiene una nueva entrega en desarrollo.

The Dino Crisis series sold over 300K units in the first 3 months of 2026, aided by Steam releases



➡️ https://t.co/nTVRw257B1



Franchise total has now passed the Okami series at 4.9M. Come on @CapcomUSA_, the opportunity's ripe for a new entry or remake! ❤️#DinoCrisis #Capcom pic.twitter.com/SYBVReLvSJ — Shinobi602 (@shinobi602) May 22, 2026

¿Capcom hará un remake o una nueva entrega de Dino Crisis?

Hasta el momento, no hay información oficial o rumores sobre un posible remake de Dino Crisis por parte de Capcom.

La expectativa de los fans es que haya, cuando menos, un remake del primer juego ahora que la compañía japonesa apuesta por ese tipo de contenido y ha tenido éxito con las entregas de Resident Evil que dieron nueva vida a los juegos del pasado.

Aunque parece no haber nada por ahora, también es cierto que la compañía ha manifestado en sus recientes informes financieros su deseo de traer de vuelta a sus viejas franquicias y reactivarlas.

Es ahí donde surge la esperanza por un posible lanzamiento relacionado con Dino Crisis. Por lo pronto, es una buena señal que la empresa nipona permita los relanzamientos de sus juegos clásicos en plataformas actuales.

El año pasado, los responsables de GOG lograron la publicación de la trilogía original de Resident Evil. Sin embargo, esto no fue sencillo pues Capcom no mostró interés en lanzar otra vez esos títulos dado que ya existen remakes. Para los desarrolladores japoneses era un sinsentido, pero los resultados hablaron por sí solos.

¿Te gustaría un remake de los 2 primeros juegos de Dino Crisis o una nueva entrega? Cuéntanos en los comentarios.

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