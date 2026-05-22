XBOX acaba de entrar en una nueva era bajo el liderazgo de Asha Sharma, quien reemplazó a Phil Spencer a inicios de 2026. Aunque está por verse si la nueva directora podrá enderezar el rumbo de la compañía, es justo admitir que en sus pocos meses a cargo ya logró consumar pequeñas pero importantes victorias.

Una de las novedades más significativas es el nuevo programa XBOX Player Voice, que tiene un objetivo claro: recopilar la retroalimentación de los jugadores. Los fans pueden enviar sus solicitudes y escribir comentarios con la esperanza de que los desarrolladores los escuchen y tomen cartas en el asunto.

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XBOX mejorará la forma que se muestra el tiempo de juego

Aunque obviamente muchas de las ideas se quedarán en el tintero, es bueno saber que las sugerencias no caen en saco roto. De hecho, una actualización confirma que Microsoft escuchó las quejas de la comunidad y tiene planes de aplicar otro cambio muy pedido por los jugadores de consolas.

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PlayStation permite a los fanáticos saber cuántas horas exactas invierten en sus títulos preferidos. Los jugadores pueden revisar ese dato desde el menú principal y en el historial de juegos. Aunque es una función intrascendente en el gran esquema de las cosas, es innegable que a muchas personas les agrada conocer ese dato.

En XBOX existe un sistema similar, pero es diferente y, según muchos jugadores, peor que el de Sony. A diferencia de lo que sucede en PS4 o PS5, las consolas de Microsoft únicamente muestran el tiempo de juego en días, lo que obliga a los fanáticos a utilizar una calculadora para descubrir cuántas horas pasan en sus videojuegos favoritos.

Eso será cosa del pasado muy pronto. Lo que pasa es que el programa XBOX Insider acaba de recibir una nueva actualización para el sistema operativo de las consolas. Los miembros descubrieron que una de las novedades más importantes es un cambio al sistema de tiempo de juego, el cual ahora muestra un contador de horas totales en lugar de días.

En efecto, los jugadores por fin tendrán una imagen más clara de cuánto tiempo invierten en sus títulos más jugados. Esta función solamente está disponible en la versión preliminar, y se desconoce cuándo se implementará para el público general. Si tiene una buena recepción, es probable que esté disponible para todos más pronto que tarde.

Los jugadores de Xbox solicitaron un cambio en el sistema de tiempo de juego, y Microsoft escuchó

Más cambios llegarán a Xbox

Si bien los ajustes en la forma que se muestra el tiempo de juego es la novedad que se robó los reflectores, la más reciente actualización del programa XBOX Insider también agrega otros cambios muy bienvenidos. En general, el parche está enfocado en solucionar problemas técnicos y mejorar el desempeño.

Según las notas oficiales, se solucionará un problema por el cual algunas insignias de gamerscore no aparecerían en la página del perfil al observar las vistas previas de los temas. También se aplicó una mejora para reflejar correctamente los idiomas locales en toda la consola, así como diversas correcciones de estabilidad y rendimiento.

Aunque son cambios menores en su mayoría, demuestran que Microsoft realmente escucha la opinión de los jugadores. Pero claro, aún está por verse si toma en cuenta la solicitud más recurrente: el regreso de los juegos exclusivos.

Efectivamente, los fanáticos utilizaron el programa XBOX Player Voice para pedir que los títulos first-party dejen de lanzarse para PlayStation 5 y otras plataformas. Los jugadores también solicitaron online gratuito, más videojuegos retrocompatibles y cambios adicionales para Xbox Game Pass.

El programa XBOX Player Voice permite a los fanáticos expresar su opinión y enviar solicitudes

Pero dinos, ¿qué opinas de estos ajustes? ¿Qué otros cambios te gustarían que lleguen a consolas? Déjanos leerte en los comentarios.

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