Dragon Ball ocupa un lugar muy especial en los corazones de los fanáticos, y sigue más vigente que nunca gracias a sus numerosos lanzamientos que llegan cada año. Si bien los fanáticos esperan con ilusión el estreno del nuevo anime de la franquicia, hay otros proyectos en marcha. Y sí, por fin se confirmó una de las colaboraciones más esperadas.

El anuncio oficial es muy escueto, pero parece indicar que este próximo crossover se enfocará en la primera etapa de la serie de Toei Animation. Esto podría significar que veremos productos inspirados en Goku niño, Bulma, Yamcha y otros personajes muy queridos por la fanaticada.

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LEGO prepara un nuevo crossover con Dragon Ball

En específico, la próxima colaboración de la obra de Akira Toriyama será con LEGO, la popular marca danesa de juguetes y figuras coleccionables. Fue a finales de julio cuando surgieron las primeras filtraciones que daban cuenta de un posible crossover entre ambas franquicias.

Aunque tuvimos que esperar algunos meses, por fin hubo noticias oficiales al respecto. A través de un breve adelanto, se confirmó que Dragon Ball tendrá un nuevo lanzamiento de LEGO. Los detalles son muy pocos, pero el primer adelanto deja entrever mucha información que nos permite imaginar qué es lo que está por venir.

El teaser de apenas un par de segundos inicia con las icónicas Esferas de Dragón. Una vez que entra en escena la séptima, las esferas empiezan a brillar y se hace una transición para mostrar el logotipo oficial del anime. Es aquí donde se observa el primer dato relevante.

Es fácil creer que LEGO lanzaría un set enfocado en Dragon Ball Z, la etapa más popular y reconocible de la franquicia; sin embargo, el adelanto permite ver el logo de la serie original, en la que Goku inicia su aventura junto a Bulma, Krillin, Yamcha, el Maestro Roshi y otros personajes.

Aunque deberemos esperar para obtener una confirmación oficial, parece que el primer modelo de LEGO se centrará en la primera temporada de la franquicia. Y debido a que se hace mucho énfasis en las Esferas del Dragón, cabe la posibilidad de que la figura coleccionable esté inspirada en Shenlong, el dragón que concede deseos.

Dragon Ball celebrará una colaboración con LEGO y pronto tendrá un set oficial

El breve trailer concluye con la leyenda “Adults Welcome” (Los adultos son bienvenidos), lo que parece indicar que será un set muy ambicioso dirigido a los más grandes del hogar. Tristemente, el adelanto no muestra una imagen oficial del modelo ni incluye otros detalles clave, como el número de figuras ni la fecha de lanzamiento.

Filtración revela los próximos sets de LEGO inspirados en Dragon Ball

Por el momento, se desconoce si LEGO tiene la intención de lanzar múltiples sets basados en la obra de Akira Toriyama o si será un producto individual. Aunque deberemos esperar para obtener más información de carácter oficial, las filtraciones recientes arrojan un poco de luz sobre este nuevo lanzamiento.

Los reportes de julio afirman que la compañía de juguetes lanzaría un modelo inspirado en Shenlong (o Shenron), el dragón aparece cuando los personajes recolectan las 7 Esferas del Dragón. Se trata de una de las figuras más emblemáticas del anime, pues es capaz de conceder casi cualquier deseo y, por ende, ha desempeñado un rol clave en la historia.

Según la filtración, el set tendría 1760 piezas e incluiría minifiguras de Goku, la nube voladora y las Esferas del Dragón. Se dice que este modelo se vendería por una suma de $199.99 USD, por lo que sería un producto pensado para coleccionistas y verdaderos entusiastas de Dragon Ball.

Un informe paralelo reveló que el coleccionable inspirado en Shenlong sería apenas el primero de una nueva serie basada en el anime de Toei Animation. De acuerdo con Brick Built Blog, en total se lanzarán 9 sets que recrearían momentos importantes y lugares icónicos del show animado.

Hay que tomar tales reportes con pinzas y esperar un anuncio formal. Mientras tanto, vale la pena recordar que la franquicia regresará en 2026 con Dragon Ball Super: Beerus, una especie de remake que adaptará una vez más los primeros arcos del anime de 2015 con una mejor animación y algunos cambios narrativos.

El show de Toei Animation se estrenará en octubre de 2026, aunque los fanáticos que asistan a un evento especial podrán presenciar la premier del primer capítulo antes de su debut oficial.

El primer set de LEGO y Dragon Ball estaría inspirado en Shenlong

Pero cuéntanos, ¿te emociona la colaboración con LEGO? Déjanos leerte en los comentarios.

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