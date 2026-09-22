XBOX está en una situación complicada, pero Asha Sharma, la nueva directora de la marca, intenta revertir la situación con cambios radicales en la organización. El “reinicio” se puso en marcha a mediados de este año, y la segunda fase de dicho proceso arrancó oficialmente esta semana. Tales noticias alarmaron a los fanáticos de Blizzard Entertainment.

Son totalmente comprensibles los temores de la comunidad, pues el estudio acababa de celebrar una de las BlizzCon más emocionantes de los últimos años. Y debido a que esta reestructuración derivó en numerosos despidos y otras modificaciones a lo largo y ancho de los estudios de Microsoft, los jugadores temían que alguno de los nuevos proyectos de Blizzard estuviera en riesgo.

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Blizzard se salvó de los despidos masivos de XBOX

A principios de esta semana, empezaron a surgir los primeros rumores que afirmaban que Microsoft efectuaría una nueva ronda de recortes de personal. Las fuentes fueron precisas en su mayor parte, pues durante la mañana del 22 de septiembre de 2026 se confirmó la siguiente tanda de despidos.

A través de un comunicado en el blog de XBOX, Matt Booty, director de contenidos de XBOX Game Studios, anunció la desaparición de 268 puestos de empleo en múltiples áreas de la compañía, incluidos Halo Studios, departamentos administrativos y otros equipos. Además, se dio a conocer que la saga del Master Chief pasará a manos de Activision.

Antes de que se confirmaran los recortes y cambios en la organización, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, afirmó en su podcast que los despidos en Blizzard eran inminentes; sin embargo, el anuncio oficial de Microsoft de este martes no menciona a la compañía a cargo de World of Warcraft y Overwatch.

¿Acaso Blizzard también sufrió recortes de personal? El medio Game Developer vio un correo electrónico que el estudio envió a sus empleados, en el que se indica que la compañía, o al menos el departamento de World of Warcraft, no se vio afectado por los “anuncios de hoy”.

Un representante de XBOX confirmó la autenticidad del email, pero no brindó más detalles al respecto. Si bien el equipo detrás del MMORPG está a salvo, se desconoce si los empleados que trabajan en Overwatch, Diablo y otros proyectos de la organización corrieron con la misma suerte. Se espera que así sea, pero habrá que esperar a una confirmación más concreta.

Blizzard Entertainment no sufrió recortes de personal, según informes

Blizzard Entertainment trabaja en muchos proyectos

En definitiva, el estudio tiene las manos llenas. Durante la BlizzCon 2026 que se celebró a mediados de septiembre, la compañía anunció numerosos proyectos de algunas de sus franquicias más icónicas.

En la presentación en vivo, el estudio dio a conocer que Xal’atath, uno de los personajes más relevantes de World of Warcraft, se unirá al reparto de Heroes of the Storm como un héroe jugable. En una línea similar, en el evento se revelaron nuevos detalles de Midnight Eclipse y The Last Titan, las siguientes grandes actualizaciones de WoW.

También hubo novedades relacionadas con Overwatch. Los desarrolladores mostraron un nuevo trailer que permitió conocer a Doctrine, el próximo héroe. También se confirmó un crossover con Cyberpunk: Edgerunners.

Durante la trasmisión de la BlizzCon 2026, hubo 2 anuncios que sobresalieron: el primero fue la revelación oficial de StarCraft, un nuevo shooter ambientado en el mismo universo de la franquicia de ciencia ficción. El proyecto aún está en sus etapas iniciales de desarrollo, por lo que debutará hasta 2030. XBOX confirmó que no será exclusivo.

Finalmente, la segunda novedad que se robó los reflectores fue Diablo V, la próxima entrega principal de la serie de temática demoniaca. Su lanzamiento está más cercano, pues debutará en algún punto de 2029. Puedes conocer todos los anuncios del evento en esta página.

Un nuevo StarCraft está en desarrollo

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