Los legisladores mexicanos Luis Donaldo Colosio Riojas e Iraís Reyes del partido Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia formal en contra de Sony ante la Comisión Nacional Antimonopolio. Esto con la intención de proteger a los usuarios y consumidores de México. Y sí, los acontecimientos recientes demuestran por qué es tan importante dicha iniciativa legal.

El formato físico fue un pilar de la industria del gaming durante décadas, pero ahora camina sobre la cuerda floja. PlayStation tiene la intención de eliminar los lanzamientos de juegos en disco, y los expertos en la materia adelantan que otras compañías podrían seguir los mismos pasos. Ante un futuro casi 100% digital, los derechos de los jugadores corren peligro.

Por eso mismo, la propuesta del senador Luis Donaldo Colosio y la diputada federal Iraís Reyes puede ser un parteaguas en materia de protección de propiedad digital en nuestro país.

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Luis Donaldo Colosio y Iraís Reyes dan un paso al frente para proteger a los gamers de México

A principios de julio, Sony, compañía detrás de la marca PlayStation, informó que abandonará el formato físico a partir de 2028. Es una medida muy drástica que cambiará para siempre la forma en que los jugadores compran y consumen los videojuegos de sus franquicias favoritas.

Importantes organismos internacionales se pronunciaron sobre esta situación y expresaron abiertamente su preocupación. México no se quedó atrás, y en el caso de nuestro país fue el senador Luis Donaldo Colosio y la diputada federal Iraís Reyes quienes dieron un paso al frente en apoyo a los potenciales consumidores afectados por las decisiones de Sony.

El pasado 10 de julio, poco después de que PlayStation anunciara sus planes de abandonar el formato físico, los legisladores mexicanos informaron mediante un comunicado que se compartió en premisa a Level Up que pretendían presentar una denuncia formal en contra de la compañía ante la Comisión Nacional Antimonopolio.

La noticia se hizo viral en el resto del mundo, y la iniciativa legal de los legisladores mexicanos llegó hasta los medios más importantes del extranjero y foros globales.

Los políticos del Movimiento Ciudadano sentenciaron que la intención de Sony de acabar con los juegos en disco podrían tener graves afectaciones para los jugadores y consumidores de todo el país, pues el fin de los lanzamientos físicos eliminaría la opción de revender, prestar, intercambiar y coleccionar videojuegos.

El senador Luis Donaldo Colosio fue contundente, y afirmó que las medidas de PlayStation también afectarían a importantes tiendas del sector minorista y derivarían en la desaparición del mercado de reventa. Igual de importante, puntualizó que los jugadores dejarían de ser dueños de los títulos que compran con su dinero.

“Los consumidores dejaríamos de ser propietarios de los videojuegos. Con el formato digital, ya no compras un juego como antes: compras una licencia, y eso significa que el acceso al contenido depende de las condiciones que imponga la empresa”, comentó el senador mexicano.

El senador mexicano Luis Donaldo Colosio destaca que las acciones de PlayStation en torno a los juegos físicos tendráng graves afectaciones

Legisladores mexicanos presentan denuncia en contra de PlayStation

Todo lo anterior no se quedó sólo en palabras, pues los legisladores pertenecientes al Movimiento Ciudadano informaron a principios de agosto que, en efecto, presentaron una denuncia formal en contra de Sony Interactive Entertainment en nuestro país.

El senador Luis Donaldo Colosio anunció esta medida legal con una frase que resonó con los gamers de México: “pagas precio de dueño. Te dan derechos de inquilino”.

Durante la presentación pública de la denuncia, los legisladores mexicanos cuestionaron los planes de Sony bajo el argumento lógico de que van en contra de los intereses de los jugadores de nuestro país. Además, recordaron el caso de las 500 películas que desaparecerán de la PS Store y las cuentas de PSN de todos los usuarios de PlayStation.

“Estamos viendo la afectación de los derechos patrimoniales de la gente en el entorno digital (…) A partir de 2028, la única opción va a ser la tienda de Sony, al precio que Sony decida y en las condiciones que Sony imponga; y sin la posibilidad de revender, prestar, intercambiar o heredar lo que compraste”, afirmó Luis Donaldo Colosio.

El senador mexicano sentencia que la compañía japonesa controla la certificación de juegos y su tienda digital, y ahora también eliminará el único canal en el que había competencia: el formato físico.

“Y las consecuencias podrían significar precios más altos para los consumidores, desaparición de tiendas y empleos en el sector minorista y la destrucción del mercado de segunda mano que hoy permite a millones de jugadores acceder a títulos a un precio accesible”, destacó Colosio.

Igual de importante, Luis Donaldo Colosio, en su facultad de presidente de la Comisión de Derechos Digitales, alzó la voz y compartió sus planes de trabajar en una iniciativa de ley para regular la propiedad digital y proteger los derechos del consumidor en el entorno digital.

“Lo que buscamos es que la ley defina con claridad qué tipo de propiedad estás adquiriendo cuando haces una compra digital y que se garantice que, si pagaste un producto, ese producto siga funcionando aunque la empresa decida cerrar sus servidores”.

Luis Donaldo Colosio e Iraís Reyes presentaron una denuncia en contra de Sony y PlayStation ante la Comisión Nacional Antimonopolio

La iniciativa de Luis Donaldo Colosio e Iraís Reyes es más importante que nunca

En definitiva, las acciones de los legisladores del partido Movimiento Ciudadano cobran especial relevancia al considerar el contexto.

PlayStation recientemente actualizó la PS Store de PlayStation en México y otros países de Latinoamérica. La tasa de conversión fue un tema controvertido, además de que los jugadores aún deben asumir el IVA de 16% (dicho monto no se muestra en la página inicial y únicamente se despliega en el último paso de la transacción).

Por si fuera poco, Sony desató la polémica el pasado fin de semana al empezar a enviar correos electrónicos que recuerdan a los jugadores que no son dueños de los juegos digitales que compran en la PlayStation Store. Los emails también invitan a los usuarios a leer otra vez el documento de términos y condiciones.

Básicamente, el mensaje recalca que los consumidores no son el propietario del producto digital, y que por ende la compañía se reserva el derecho a concluir el acceso a los servicios ofrecidos como parte de dicho producto digital.

Si bien la denuncia formal va en contra de PlayStation y su titular, esta iniciativa legal también podría marcar una pauta para otras compañías. Recientemente, Microsoft, gigante tecnológico detrás de la marca XBOX, informó a sus clientes que el “software se licencia, no se vende”.

Aunque Microsoft anunció recientemente un programa que permitirá convertir los juegos físicos en licencias digitales, aún hay dudas y temor en la comunidad. En definitiva, la iniciativa de Luis Donaldo Colosio e Iraís Reyes podría ser el primer gran paso para proteger los derechos de los gamers y consumidores de productos digitales en nuestro país.

Luis Donaldo Colosio trabaja en un proyecto de ley para proteger la propiedad digital de los consumidores de México

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