El catálogo de Nintendo Switch 2 sigue creciendo a buen ritmo, y todo apunta a que el respaldo de las third-party continuará fortaleciéndose. Mientras algunos estudios apenas comienzan a explorar el potencial de la consola, otros ya la consideran una pieza importante de su estrategia para los próximos años.

Ese es el caso de Koei Tecmo, que aprovechó la presentación de sus más recientes resultados financieros para confirmar que seguirá llevando más juegos a Nintendo Switch 2.

Koei Tecmo seguirá apostando por Nintendo Switch 2

En su informe financiero, Koei Tecmo explicó que buscará diversificar sus oportunidades de ingresos con una estrategia que combinará grandes lanzamientos, títulos de escala media, remasters y ports para Nintendo Switch 2.

No obstante, es necesario aclarar que la compañía no reveló qué juegos serán adaptados a la consola, pero el mensaje confirma que el hardware de Nintendo tendrá un papel relevante dentro de sus planes.

La desarrolladora ya ha demostrado un fuerte compromiso con la híbrida. En el primer año de Switch 2 se lanzaron Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition, Wild Hearts S, Dynasty Warriors: Origins y Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, entre otros. Además, Wo Long: Fallen Dynasty estrenará su port en septiembre próximo.

Los siguientes juegos de Koei Tecmo también llegarán a la consola

Lo mejor de todo es que el apoyo no se limita a juegos ya con varios años en el mercado. Koei Tecmo también ve a Switch 2 como una plataforma para lanzar sus novedades.

Debido a esto, ya están confirmados títulos como Blue Reflection Quartet (30 de julio) y Wo Long 2 para 2027.

Por ahora, la compañía no adelantó cuáles serán sus siguientes ports, pero la noticia despertó la especulación entre los jugadores. Una de las franquicias que más suena es Nioh, ya que nunca ha debutado en una consola Nintendo y Switch 2 podría convertirse en la oportunidad perfecta para llevar la saga a un nuevo público.

Falta esperar para conocer qué sorpresas guarda Koei Tecmo para Nintendo Switch 2, por lo que estaremos atentos para informarte sobre cualquier novedad.

¿Qué juego de Koei Tecmo te gustaría ver en Nintendo Switch 2? ¿Crees que Nioh finalmente llegará a una consola de Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

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