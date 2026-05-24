La nueva película de Resident Evil ya provocó una fuerte división entre los fans incluso antes de estrenarse, y su director finalmente decidió hablar sobre la polémica. Después de las críticas que generó el primer teaser, Zach Cregger explicó por qué optó por contar una historia original en lugar de adaptar directamente los videojuegos de Capcom.

El avance llamó la atención porque mostró una versión muy diferente de Raccoon City. En el teaser no aparecieron personajes clásicos como Leon S. Kennedy, Nemesis o los Lickers, algo que inmediatamente preocupó a muchos seguidores de la franquicia.

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En lugar de enfocarse en recrear los eventos de los juegos, la película presentará nuevos personajes, criaturas inéditas y una historia distinta ambientada dentro del universo infectado por el T-Virus.

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El director asegura que copiar los juegos también habría molestado a los fans

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Durante una entrevista reciente con Interview Magazine, Zach Cregger admitió que quedó sorprendido por lo intensas que fueron algunas reacciones en internet tras la publicación del teaser.

El director explicó que no esperaba que tantos fans quisieran ver exactamente la misma historia de los videojuegos dentro de la película.

“Me siento muy bien [con la recepción del teaser de Resident Evil]. La verdad es que me gusta mucho la película. Ha sido una semana bastante loca desde que salió el teaser y vimos la reacción dividida en internet. Hay muchísimas personas que claramente quieren el videojuego tal cual, es decir, los personajes y la historia del videojuego, y cualquier cosa diferente a eso simplemente no es bienvenida. No me había dado cuenta de lo apasionadas que son algunas personas con ese tema", explicó.

Sin embargo, el cineasta dejó claro que nunca tuvo intención de hacer una adaptación completamente fiel porque considera que eso tampoco funcionaría. Cregger también aseguró que copiar directamente los videojuegos no lo habría dejado satisfecho creativamente, por lo que decidió explorar una nueva perspectiva dentro del universo de Resident Evil.

“Pero si hiciera eso, no creo que me sintiera realizado creativamente, y ni siquiera creo que ellos lo disfrutarían”, continuó Cregger. “Si simplemente hiciera la historia de los juegos, creo que los fans más hardcore terminarían decepcionados. Así que no sé qué hacer al respecto”.

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Aunque muchos jugadores siguen preocupados, la nueva adaptación parece buscar algo muy diferente a anteriores películas de la franquicia.

Parte de la comunidad confía en Zach Cregger gracias a sus trabajos anteriores en Barbarian y Weapons producciones que ayudaron a consolidarlo como una de las nuevas voces más interesantes del horror moderno.

Aun así, otros fans temen que la película termine alejándose demasiado de la esencia clásica de los juegos.

La nueva película de Resident Evil llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026.

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