SHIFT UP tiene planes muy ambiciosos para Stellar Blade. Durante la temporada de anuncios, el estudio surcoreano anunció una secuela que ya generó bastante entusiasmo y, además, confirmó que la aventura de EVE se podrá disfrutar este año en Nintendo Switch 2.

Hay mucha emoción por el futuro de la franquicia; sin embargo, no todos los jugadores están contentos con las recientes noticias. Stellar Blade sigue ausente del ecosistema de XBOX, a pesar de que SHIFT UP quiere llevar su saga a todas las plataformas posibles.

La falta de un port para XBOX Series X|S generó bastante descontento entre la comunidad. Muchos jugadores le exigieron al estudio una explicación, pues no entienden por qué el juego llegará a la consola de Nintendo y no a las de Microsoft.

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Jugadores exigen un port de Stellar Blade para XBOX Series X|S

Stellar Blade se convirtió en un fenómeno que impulsó la popularidad de SHIFT UP a nivel mundial. El título de acción fue un rotundo éxito y ya vendió más de 3 millones de copias en PS5 y PC. Su exclusividad en consola concluirá este año, lo que hará posible su lanzamiento en Switch 2.

Hace meses, SHIFT UP reveló sus ambiciones multiplataforma y su estrategia para llevar Stellar Blade a más sistemas. Muchos pensaron de inmediato en un port para XBOX Series X|S; sin embargo, el juego llegará primero a Switch 2 y no hay pista sobre la versión para las consolas de Microsoft.

Luego de la revelación en el Nintendo Direct, muchos fans de XBOX se mostraron decepcionados. En sus redes sociales, expresaron su frustración por no poder jugar la aventura de EVE en sus consolas. Algunos criticaron a SHIFT UP por darle preferencia a Nintendo y exigieron una explicación.

“¿Por qué no hay una versión para XBOX? Estoy extremadamente decepcionado, pues los fans de XBOX claramente han estado pidiendo el juego aquí“, dice uno de los comentarios que recibió el estudio.

Stellar Blade es una de las franquicias ausentes de las consola de XBOX

Los jugadores temen que Stellar Blade nunca llegue a XBOX Series X|S y, con ello, también se pierdan su secuela, que aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Otros tienen esperanzas de que el port para Switch 2 sea una señal de que el juego también llegará a las consolas de Microsoft.

Sin embargo, SHIFT UP no respondió a las peticiones de la comunidad, por lo que Stellar Blade se mantiene fuera del catálogo de XBOX, al menos por ahora.

¿Stellar Blade: BLOOD RAIN tampoco llegará a XBOX?

La primera entrega de la franquicia fue distribuida por Sony Interactive Entertainment, lo que explica la exclusividad temporal. Sin embargo, las cosas serán diferentes con Stellar Blade: BLOOD RAIN, pues SHIFT UP tomará las riendas y se encargará de distribuir la secuela.

Es lógico pensar que Stellar Blade: BLOOD RAIN llegará a PS5, Nintendo Switch 2 y PC, con la posibilidad de ser un lanzamiento simultáneo. La gran duda es si la franquicia y su nueva entrega darán el salto a XBOX en algún momento.

En un comunicado, el estudio explicó anteriormente que su objetivo “es ampliar nuestras capacidades de autopublicación para dar soporte a títulos desarrollados internamente en consolas y PC”. Esto sugiere que su plan es llegar a todos los dispositivos disponibles en esta generación, así que no sería descabellado que Stellar Blade llegue posteriormente a Series X|S.

El futuro de la franquicia será multiplataforma

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Stellar Blade.

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