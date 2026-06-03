El State of Play cerró con un anuncio muy importante. God of War Laufey es la nueva entrega de la franquicia de Santa Monica Studio y ya da de qué hablar.

Su presentación dividió opiniones y uno de los que no estuvo de acuerdo con la revelación del juego fue David Jaffe.

Por si no lo sabes, se trata del creador de la franquicia, responsable del primer juego y codirector del segundo. Sin embargo, la polémica fue inevitable pues el título no fue de su agrado, piensa que es terrible incluso que no venderá.

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David Jaffe arremete contra God of War Laufey

Tras la presentación del State of Play y todos sus anuncios, David Jaffe opinó sobre el anuncio sorpresa del evento.

Al ser voz autorizada, el creativo se refirió a God of War Laufey y lo que le hizo sentir con su primer avance.

Esta entrega es protagonizada por Faye y es la primera de la franquicia que no tendrá a Kratos como protagonista. Santa Monica Studio no se refiere a ella como spin-off o historia alterna, es el nuevo juego de la saga.

Al respecto, David Jaffe no se guardó nada y consideró que es un juego de la IP que no le emociona. Al contrario, piensa que es terrible y aprovechó para criticar al estudio por no ir más allá de la exitosa franquicia:

“Esta cosa de God of War, para mi es uno de esos trailers que alguien te tendrá que recordar y dirás: oh, sí, me acuerdo, es muy bueno. Aunque es un God of War, no estoy emocionado. Por supuesto que lo jugaré, lo transmitiré y hablaré de él, pero pienso que es terrible. Pienso que no venderá lo que tiene que vender, asumiendo que será costoso. No sé si lo sea, pero, ¿están bromeando? Necesito el maldito contexto, saber qué pasó con Corey [Barlog]. Él quería hacer algo nuevo, le prometieron que haría su propia IP. Pienso que Sony lo decepcionó y le dijo que debían ir a la segura, que no hay presupuesto“.

God of War creator thinks the new God of War looks terrible and will not sell what it needs to sell.



Stream: https://t.co/1u6KYMPUsK pic.twitter.com/G1NzubsUz1 — Gaz (@Septic_Sauce) June 2, 2026

¿Cuándo debuta God of War Laufey?

El nuevo título de God of War cerró el State of Play y es tan importante para PlayStation que tuvo un video con jugabilidad de 20 minutos.

La entrega inicia después del funeral de Faye cuando despierta en una tierra extraña y debe proteger a Kratos y Atreus desde donde está. Luego, se da cuenta que se encuentra en el reino trascendental de la vida después de la muerte de los dioses.

Durante el evento de PlayStation, se reveló que el proyecto está en desarrollo, pero no se mostró una ventana de lanzamiento. Pese a ello, se menciona que será un juego de PS5, así que no tardará tanto tiempo en llegar.

¿Qué opinas de las declaraciones de David Jaffe sobre God of War Laufey?

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