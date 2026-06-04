God of War Laufey se dejó ver en todo su esplendor con un extenso adelanto oficial en el State of Play del pasado 2 de junio de 2026. Aunque el anuncio recibió el aplauso del público y podemos asumir que la mayoría de los fanáticos están muy felices, un sector muy vocal de la comunidad ya expresó su rechazo y preguntó dónde está Kratos.

Esta nueva entrega se desarrolla de forma paralela a los acontecimientos de la saga nórdica y nos permitirá conocer el punto de vista de Faye, una poderosa guerrera que, casualmente, también es la madre de Atreus y la esposa fallecida del protagonista original de la franquicia de PlayStation.

Precisamente, el próximo exclusivo de PS5 ya se vio envuelto en polémica por alejarse de Kratos y poner en el centro de atención a otro personaje. Aunque muchos fans recibieron con los brazos abiertos el concepto de este nuevo spin-off, otros ya extrañan al antiguo Dios de la Guerra.

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Kratos volverá en próximas entregas de la franquicia

Quizás como era de esperar, God of War Laufey ya enfrentó numerosas críticas en Internet. Muchos jugadores argumentan que no tiene sentido el nombre del juego debido a que el protagonista anterior brillará por su ausencia en la mayoría de la campaña, mientras que otros se apresuraron a criticar el aspecto de la nueva protagonista, interpretada una vez más por Deborah Ann Woll.

Al margen de las críticas injustificadas, es fácil entender por qué algunos fanáticos ya echan de menos a Kratos; al final del día, fue el protagonista de todos los videojuegos de la franquicia hasta la fecha. Tal vez adelantándose a una posible reacción negativa, los miembros de Santa Monica Studio ya abordaron el tema.

En una entrevista que se publicó inmediatamente después de la revelación oficial de God of War Laufey, Cory Barlog, líder creativo del estudio; y Ariel Lawrence, directora de la próxima entrega; hablaron largo y tendido sobre diversos temas relacionados con este ambicioso proyecto.

En un momento de la charla, Cory Barlog, quien dirigió el segundo título de la franquicia y el aclamado juego de 2018, destaca que, a pesar de que Faye forma parte del universo de la serie y será la protagonista del nuevo juego, Kratos siempre estará presente. Y sí, prometió que el protagonista original volverá a ser el centro de la atención en futuros videojuegos.

“Faye, si bien es algo diferente, aún es parte del panorama general que realmente queríamos explorar: el resto de personajes. Pero siempre habrá juegos de Kratos a lo largo de toda la historia. Estamos muy entusiasmados con eso”, comentó el creativo de Santa Monica Studio.

Ariel Lawrence estuvo de acuerdo con esa afirmación y señaló que, eventualmente, regresarán a Kratos. “Oh, por supuesto. No podemos dejar de contar historias sobre el grandullón”, afirmó la directora de God of War Laufey.

Kratos regresará en próximos videojuegos de God of War, prometen Cory Barlog y Ariel Lawrence

Sobre el cuándo y cómo, aún no está claro. Lo cierto, al menos por ahora, es que el padre de Atreus siempre será una parte integral del presente y futuro de la franquicia.

“Kratos es el Dios de la Guerra, y tenemos muchas más historias que contar con él. Por ahora, estamos muy emocionados de llevar a los fans en un viaje al más allá de los Dioses con Faye y esperamos que nos acompañen en esta aventura”, comentó la cuenta oficial de Santa Monica Studio en redes sociales.

¿Por qué Faye será la protagonista del nuevo God of War?

Aunque Faye asumirá el rol protagónico durante la mayoría de la campaña, cabe la posibilidad de que haya otro personaje jugable a lo largo de la aventura. La filtración que reveló los primeros detalles de God of War Laufey antes del anuncio oficial también comentó que Tyr, el dios nórdico de la guerra, será parte de este viaje.

Mientras esperamos para descubrir si el rumor anterior resulta ser verdad, los creativos a cargo del proyecto ya explicaron el motivo por el que decidieron alejarse temporalmente de Kratos para presentar una historia centrada en su esposa fallecida.

En una entrevista para IGN, Cory Barlog y Ariel Lawrence comentaron que Faye les llamó la atención desde el juego de 2018, por lo que quisieron explorar su historia en este spin-off.

“Era omnipresente pero visualmente no representada. En 2018 fue un sentimiento. Era un fantasma y un espectro, pero cuyos tentáculos se extendían por toda la narrativa, y eso le daba una interesante sensación de poder dentro de ella. Era como, madre mía, sería muy interesante ver quién era antes, pero también sería interesante ver cómo siguen las cosas hacia adelante“, comentó Barlog.

El cambio de protagonista también se notará en la jugabilidad, pues Faye es más ágil y acrobática que Kratos. Aunque Atreus brillará por su ausencia por razones obvias, la nueva protagonista estará acompañada de un pintoresco reparto de nuevos personajes. Y sí, el cubo cósmico interpretado por el actor de The Boys se robó todos los reflectores.

Santa Monica Studios quería explorar más personajes en futuros juegos de God of War, y eligió a Faye

Pero dinos, ¿qué opinas sobre el cambio de protagonista? ¿Te gusta la idea de jugar como Faye o aún prefieres a Kratos? Déjanos leerte en los comentarios.

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