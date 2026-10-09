Hay muchos aspectos que hacen que Gears of War: E-Day y el resto de títulos de la saga sobresalgan de otros juegos de acción: desde su sistema de cobertura hasta su historia sorpresivamente llena de melodrama. Pero hay otro elemento que salta de inmediato a la vista: sus protagonistas musculosos.

No hay que ser un experto en la franquicia para notar que Marcus Fenix, Dominic Santiago y el resto de soldados del CGO tienen grandes músculos. ¿A qué se debe su gran masa corporal? Los fanáticos tienen muchas hipótesis al respecto, pero los directores del más reciente juego de la franquicia finalmente desmintieron una de las teorías más aceptadas por la comunidad.

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La teoría de la gravedad de Gears of War

Quizás los nuevos jugadores de la saga de The Coalition y XBOX les sorprenda saber que la historia de Gears of War no está ambientada en la Tierra. Efectivamente, la trama se desarrolla en un planeta llamado Sera, que, a pesar de sus claras diferencias, tiene una composición muy similar a la de nuestro mundo.

En Sera, los días duran 26 horas y los años tienen un promedio de 440 días. Además, el planeta es hueco y en su centro habitan los temibles Locust. Otra característica clave son sus 2 lunas que giran en su órbita. En teoría, esta serie de elementos deberían hacer que la gravedad sea mucho mayor que la de la Tierra.

Debido a que las fuerzas gravitatorias son superiores a las normales, los cuerpos humanos se someten a una gran presión de forma constante. Así pues, los fanáticos teorizan que los habitantes de ese mundo evolucionaron a un nivel biológico para compensar las condiciones planetarias.

La teoría dicta que los protagonistas de Gears of War: E-Day y otros juegos de la franquicia son muy musculosos debido a la gravedad. Eso también explicaría por qué los personajes apenas pueden saltar, pues la presión que está sobre ellos les impediría despegarse demasiado tiempo del suelo con sus propias fuerzas.

Poniéndolo de esa forma, es una hipótesis con fundamento; sin embargo, no hay ningún archivo ni guía oficial que respalda esa idea. ¿Y qué opinan los desarrolladores al respecto?

Durante una entrevista con el medio Polygon, Aryan Hanbeck, director artístico de Gears of War: E-Day, simplemente desmintió la teoría. “Es la primera vez que oigo hablar de eso”, destacó el creativo.

Los creadores de Gears of War: E-Day por fin desmintieron la teoría de la gravedad

Esta es la verdadera razón por la que Marcus Fenix y otros personajes son tan musculosos

En retrospectiva, era fácil ver por qué la teoría de los fanáticos no era viable. Si la fuerza gravitatoria fuera el motivo por el que los soldados del CGO son tan musculosos, técnicamente los civiles también deberían tener una gran masa corporal. Y ya sabemos que ese no es el caso.

Entonces, la verdadera razón por la que los protagonistas son grandes y fuertes se debe a una cuestión mucho más simple: la comida. Así lo confirmó Nicole Fawcette, directora de marca de Gears of War. Según explica, cada soldado come lo suficiente para alimentar individualmente a 3 adultos.

“En los libros se menciona que comen unas 6000 calorías al día y cosas así. Creo que eso encaja mejor que la gravedad. Sera es un planeta parecido a la Tierra, pero no creo que hayamos establecido ninguna base sólida en cuanto a su campo gravitatorio”, comentó Fawcette.

Aryan Hanbeck fue tajante y desmintió por completo la teoría de la comunidad. Por su parte, Nicole Fawcette explicó que The Coalition siempre quiso mantener el diseño característico de los personajes en Gears of War: E-Day, pues cree que es una de las marcas de identidad de los juegos de la franquicia.

“[Los Gears] también cargan con el peso de la armadura. Llevan una armadura gigante parecida a la de un tanque, así que siempre serán un poco más grandes que los demás. Ese es el encanto de Gears of War, ese diseño de personajes. Es algo que queríamos mantener”, comentó la directora.

Los soldados de Gears of War se alimentan con mucha comida

Pero cuéntanos, ¿creías en la teoría de la gravedad? Déjanos leerte en los comentarios.

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