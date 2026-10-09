La diversificación en el modelo de negocio de XBOX va más allá del conteo tradicional de copias vendidas para determinar si un juego fue o no exitoso en su debut. En el caso de Gears of War: E-Day, las estimaciones indican que le fue muy bien pese a vender pocas copias en XBOX Series X|S y Steam.

Mientras la venta tradicional no es tan buena como solía ser, la otra vía de acceso al juego, Game Pass, tuvo los resultados deseados y al final el título habría cumplido con el objetivo de Microsoft en cuanto a la exclusividad dejando fuera a PlayStation 5.

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Gears of War: E-Day vendió pocas copias en XBOX y Steam, pero fue un éxito gracias a XBOX Game Pass

Gears of War: E-Day debutó esta semana y las primeras estimaciones comerciales señalan que tuvo buenos resultados, aunque fuera del modelo tradicional.

De acuerdo con un reporte de Rhys Elliott de Alinea Analytics, Gears of War: E-Day vendió poco más de 230 mil copias en su estreno, esto contando las preventas y aquellas unidades vendidas hasta el momento a 3 días de su debut.

Al respecto, señala que 168 mil copias se vendieron en Steam, mientras que 62 mil fueron en XBOX Series X|S. Estos números serían preocupantes por sí solos, en especial en un momento en que XBOX necesita ventas, pero no todo se reduce a ello, según el analista, el juego de The Coalition fue un gran impulsor de Game Pass.

Gears of War: E-Day has sold 230K copies (@alineaanalytics estimates).



Steam accounts for 168K of those, with Xbox (console and PC) selling 62K. But there’s more to this story, as Xbox makes up the bulk of revenue (almost three-quarters).



On Xbox, Game Pass is cannibalising… pic.twitter.com/EH6GHFngYP — Rhys Elliott (@superhys) October 9, 2026

El nuevo Gears of War habría salido bien librado pese a la canibalización de XBOX Game Pass

Por años se ha dicho que el modelo de XBOX Game Pass podría ser contraproducente para este tipo de videojuegos al canibalizar sus ventas.

En el caso de Gears of War: E-Day, sus ventas no son espectaculares, y desde cierto sentido preocupantes, pero el panorama se aclara si se combina con XBOX Game Pass.

Según el reporte, 1.7 millones de jugadores accedieron a Gears of War: E-Day desde el servicio de suscripción. De este total, 722 mil jugadores pagaron $30 dólares por el beneficio del acceso anticipado para jugar desde el 1 de octubre.

Asimismo, se estima que en el periodo entre el acceso anticipado y el lanzamiento oficial, Gears of War: E-Day logró vender 250 mil mejoras más provenientes de los suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate.

En ese sentido, el debut de Gears of War: E-Day habría contabilizado ingresos iniciales por $37 millones de dólares y el triunfo de XBOX y Microsoft es que, de esta cantidad, solo $11 MDD provienen de Steam, el resto llega por parte de la venta de copias en XBOX Series X|S y los ingresos generados por XBOX Game Pass que tienen que ver directamente con el juego de The Coalition.

El reporte señala que, en un escenario tradicional, las ventas de Gears of War: E-Day tendrían que haber sido mejores en su versión de consolas, pero actualmente esa división de Microsoft pasa por un muy mal momento, así que la diversificación en el modelo de ingresos permitió que, al final, las matemáticas del nuevo Gears of War dieran en el clavo.

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