Si alguien te dijera que uno de los RPG más curiosos anunciados recientemente tiene como protagonistas a un grupo de michis guerreros, probablemente pensarías que es una broma. No obstante, esa peculiar combinación podría dar como resultado una aventura muy interesante y la prueba de ello está por llegar.

Trailmark Games y Bamtang Games presentaron Warrior Cats: Clans of the Forest, un RPG por turnos inspirado en la popular saga de novelas Warrior Cats. Lo mejor de todo es que el título debutará en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam y Epic Games Store.

Un RPG de michis donde cada decisión cambia tu historia

Aunque sus protagonistas sean gatos, la aventura promete ofrecer una experiencia bastante completa. Al comenzar la partida podrás crear a tu propio guerrero gracias a un amplio sistema de personalización. Será posible modificar el pelaje, colores, ojos, orejas, cola, bigotes y muchos otros detalles para darle una identidad única.

Después llegará una de las decisiones más importantes: elegir uno de los 4 clanes disponibles: ThunderClan, RiverClan, ShadowClan y WindClan, que contarán con campañas completamente diferentes.

La aventura llevará a los jugadores por bosques, pantanos, praderas y otros escenarios emblemáticos del universo de las novelas. También aparecerán personajes originales junto a varios gatos legendarios que los seguidores de la franquicia reconocerán de inmediato.

Aquí puedes ver el anuncio del juego:

Combates estratégicos, exploración y muchos secretos por descubrir

Por otro lado, el sistema de combate apostará por los enfrentamientos por turnos. Cada clan tendrá habilidades especiales que podrán combinarse con distintos movimientos para aprovechar las debilidades de los enemigos, enfrentar depredadores y derrotar jefes poderosos.

Además de combatir, será posible decorar la guarida del protagonista con diferentes objetos desbloqueables, entrenar nuevas técnicas y recibir visitas de otros jugadores para presumir el aspecto de tu guerrero.

Uno de los elementos más llamativos será la narrativa. Las decisiones afectarán las relaciones con otros personajes, la reputación dentro del clan y el rumbo de la historia.

Cabe mencionar que, aunque todavía no tiene una fecha exacta de lanzamiento, Warrior Cats: Clans of the Forest llegará durante el otoño de este año, por lo que los amantes de los RPG y quienes buscan propuestas diferentes tendrán que esperar muy poco para probarlo.

¿Le darías una oportunidad a un RPG protagonizado por gatos guerreros? ¿Cuál de los 4 clanes elegirías para comenzar tu aventura? Cuéntanos en los comentarios.

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