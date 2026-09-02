Disney tiene en su portafolio algunas de los personajes más importantes de la cultura pop, así que las posibilidades para desarrollar videojuegos basados en esas franquicias son prácticamente infinitas. Con esto en mente, resulta decepcionante saber que existió la intención de realizar un título de peleas inspirado en Super Smash Bros.

Así lo reveló un desarrollador que trabajó en los conceptos iniciales de dicho proyecto. El juego, el cual nunca superó la fase de prototipo, iba a tener personajes de Tarzán, el Rey León, el Planeta del Tesoro y otras sagas icónicas de la casa del ratón. Lamentablemente, la compañía prefirió otro tipo de producciones.

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Kingdom Hearts abrió las puertas a más crossovers de Disney

En 2013, Ken Christiansen, quien se desempeñó como artista conceptual en Disney Interactive, usó su portafolio personal para compartir una gran cantidad de obras de arte, de las cuales algunas mostraban bocetos de múltiples personajes de Disney enfrentándose entre sí en batallas 1vs1.

Ese descubrimiento llamó la atención de los fanáticos, quienes se preguntaron si la empresa de entretenimiento consideró alguna vez crear un videojuego de lucha. Ahora, más de 10 años después, el exartista finalmente abordó las teorías de los fans y confirmó que, en efecto, existió la intención de crear un título de peleas.

Ken Christiansen habló recientemente sobre el tema en una entrevista con Time Extension, en la que revela que Kingdom Hearts fue una pieza clave para ese y otros proyectos. El creativo señala que desde Disney se mostraban reacios a la idea de fusionar sus franquicias, pero esa mentalidad cambió con la llegada del JRPG.

“Una de las razones por las que fue tan difícil empezar con Kingdom Hearts fue porque Disney se mostraba muy reacia a la posibilidad de fusionar El Rey León con el mundo de La Sirenita. Ese era el principal obstáculo para Disney América. No podían superarlo. Así que creo que hubo algunos roces, pero al final todo salió bien”, comentó el artista conceptual.

Durante la entrevista, Ken Christiansen reconoce que tanto él como otros miembros del equipo pensaban que juntar a los personajes de todas las franquicias de la casa del ratón “era la mejor idea del mundo”.

De acuerdo con el exartista conceptual de Disney Interactive, la postura de la compañía con respecto a los crossovers cambió y se suavizó un poco tras la buena recepción de Kingdom Hearts. La franquicia de Square abrió las puertas a más colaboraciones, y el equipo empezó a barajar diversas ideas para nuevos proyectos.

Kingdom Hearts abrió las puertas a más crossovers con personajes de Disney

Disney’s Action Figure Face Off era un juego tipo Super Smash Bros

Después de que Kingdom Hearts “rompió ese molde” y abrió todo un nuevo reino de posibilidades, los miembros del estudio empezaron a pensar en nuevos conceptos para futuros juegos. Es así como surgió la idea detrás de Disney’s Action Figure Face Off, un título de lucha inspirado en Super Smash Bros. de Nintendo.

“Los productores decían: ‘oye, ¿y si decimos que [los personajes] son figuras de acción y usamos la misma idea que Toy Story, pero que luchen entre sí?’”, recuerda Ken Christiansen. El exartista de la compañía afirmó que la intención era tener juguetes basados en los protagonistas y villanos de franquicias como Tarzán, El Rey León y El Planeta del Tesoro.

Los detalles sobre la jugabilidad son escasos por obvias razones, pero el ilustrador señala que el proyecto iba a tener un sistema de combate algo parecido al de Super Smash Bros., la saga crossover que reúne a Mario, Link, Kirby y otros personajes famosos de Nintendo.

Ken Christiansen comenta que a ese proyecto se le conocía bajo el nombre clave Disney’s Action Figure Face Off. Tristemente, el juego nunca pasó más allá de la fase de prototipo, pues los productores de la compañía prefirieron enlatarlo para dirigir sus esfuerzos en apuestas más seguras, como adaptaciones directas de películas y series de televisión.

“Durante mis 4 años en Disney, trabajé en muchísimos conceptos que nunca se materializaron. Creo que si hubiera habido una película o una serie de televisión, probablemente la habría llevado a cabo (…) Pero se discutía mucho sobre ‘¿qué hacemos con todas estas propiedades que tenemos?’ Así que hay muchos conceptos para cosas que sí se hicieron realidad, comentó el artista.

Por último, Christiansen señala que, a pesar de que la idea de combinar a los personajes de diversas franquicias en un mismo videojuego “parecía una obviedad” para los miembros del equipo, a menudo debían convencer a los ejecutivos para que aceptaran esas ideas. Como ejemplo, puso el caso de Disney Infinity.

En cuanto a los conceptos que compartió el artista hace una década, podemos ver dibujos del Capitán Garfio, Úrsula y John Silver. Por supuesto, es difícil imaginar qué personajes podrían haber formado parte del elenco de Disney’s Action Figure Face Off.

Disney’s Action Figure Face Off era un juego de peleas inspirado en Super Smash Bros.

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