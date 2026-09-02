La industria de los videojuegos se prepara para transicionar a una era 100% digital. El primero en mover la aguja fue PlayStation, y actualmente hay dudas sobre si XBOX y otras compañías aún apostarán por los estrenos físicos. El cambio de paradigma le resulta indiferente a Hideki Kamiya, quien sólo tiene un deseo: que los videojuegos siempre estén al alcance de los jugadores, independientemente del formato.

Así lo reveló el creativo japonés durante una entrevista reciente con el medio VGC. El desarrollador reconoce que ahora todos los títulos que compra son digitales, pero afirma que las compañías y los titulares de las IP deben garantizar que los títulos nunca desaparezcan y se vuelvan inaccesibles.

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Hideki Kamiya ya es un consumidor 100% digital

PlayStation informó de forma sorpresiva que le dará la espalda al formato físico a partir de 2028. La decisión generó una fuerte reacción por parte de la comunidad de jugadores, e incluso algunos desarrolladores expresaron su disgusto. Sony argumentó que esta medida responde a las nuevas tendencias de los consumidores.

Y sí, los datos revelan que las ventas en formato físico van en caída libre en Estados Unidos y otros países, aunque todavía hay regiones en las que los jugadores aún prefieren los juegos en disco. Sea como sea, es innegable que cada vez son más las personas que compran juegos digitales a través de la PS Store y otras tiendas.

Hideki Kamiya, creador de Bayonetta y Devil May Cry, se encuentra entre el grupo demográfico que prefiere el formato digital. Así lo reveló el desarrollador durante su charla con VGC, que también tuvo la participación de Kento Koyama. Hasta cierto punto, el creativo japonés entiende por qué PlayStation optó por esa estrategia.

“Hoy en día, no compro ni un solo juego físico; todos los títulos que adquiero son 100% digitales. Así que analizo esa decisión y pienso: ‘sí, supongo que hacia aquí se dirigen las cosas”, comentó el diseñador, quien actualmente trabaja en una nueva entrega de la serie Okami en su estudio Clovers.

Si bien actualmente se deleita por el formato digital, Hideki Kamiya es un entusiasta del coleccionismo de juegos y consolas retro. Por eso mismo, le preocupa que el cambio de paradigma provoque que muchos juegos desaparezcan para siempre con el paso de los años. En ese sentido, cree que garantizar la preservación debe ser una prioridad.

“Lo más importante para mí es si los titulares de los derechos de propiedad intelectual se responsabilizarán para garantizar que todos estos juegos aún disponibles para las futuras generaciones. Que sea en formato físico o digital me resulta menos importante, siempre y cuando estos juegos estén disponibles para la gente en el futuro”, comentó el desarrollador japonés.

Hideki Kamiya reconoce que sólo compra juegos en formato digital

Hideki Kamiya teme que los juegos desaparezcan por culpa del formato digital

Con todo esto en mente, ya quedó claro que lo que realmente le preocupa a Hideki Kamiya es que los videojuegos siempre estén disponibles, sin importar el formato. Ese es precisamente uno de los objetivos de Stop Killing Games, una iniciativa que busca que los juegos aún sean accesibles a pesar de que las compañías decidan retirar el soporte oficial.

“Ya existen muchos juegos clásicos antiguos que no se pueden jugar en absoluto en el hardware moderno, y espero que los titulares de los derechos lo reconozcan y pongan esos títulos a disposición de las futuras generaciones. No solo desde la perspectiva de la jugabilidad, también desde la perspectiva de la cultura del juego”, comentó el desarrollador.

Hideki Kamiya es un ávido coleccionista, y actualmente posee más de 200 placas de arcades. Eso sí, reconoce que recurre a plataformas como Arcade Archives cuando prefiere jugar los títulos retro en consolas o dispositivos modernos sin la molestia de instalar y configurar el hardware original.

“Para mí, lo más importante no es si los juegos están disponibles en formato físico o digital, sino que estén disponibles en absoluto”, comentó el creativo.

Kento Koyama, cofundador de Clovers, se unió a la conversación y confesó que le entristece la idea de que las colecciones de videojuegos físicos puedan desaparecer con el auge del formato digital, aunque reconoce que la decisión de PlayStation tiene algo de sentido.

“En lo que a mí respecta, últimamente compro una mayor proporción de juegos en formato digital. Pero al mismo tiempo, cuando siento que hay un juego realmente especial que quiero conservar a largo plazo, siempre me aseguro de comprar una copia física”, comentó el presidente del estudio.

Hideki Kamiya tiene más de 200 placas de arcades en su colección personal

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