Steam es posiblemente la plataforma de juegos de PC más importante y popular del mundo, por lo que resulta lógico que un gran porcentaje de los desarrolladores independientes publiquen sus títulos allí con la esperanza de alcanzar al mayor público posible. Pero nuevos datos revelan que la competencia es cada vez más reñida.

De acuerdo con un nuevo informe, durante la semana pasada debutaron más de 700 nuevos videojuegos en la tienda de Valve. Si bien es bueno saber que creativos y estudios emergentes tienen más facilidades para compartir sus creaciones con el mundo, hay un dato que resulta deprimente y desalentador.

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En una semana, Steam recibió 720 nuevos videojuegos

Desde hace bastante tiempo, ICO Partners se ha encargado de darle seguimiento a los nuevos lanzamientos de Steam. A través de una publicación en redes sociales, Thomas Bidaux, director ejecutivo de la firma de análisis, compartió nuevos datos que dejan en evidencia que cada vez son más los desarrolladores que publican sus títulos en Steam.

De acuerdo con el informe, se registraron 720 nuevos lanzamientos en la plataforma de Valve sólo durante la semana del 24 al 30 de agosto de 2026. Esto supone un nuevo récord, pues es la primera vez en toda la historia que la tienda de PC recibe tantos estrenos en ese lapso.

Para poner el dato en perspectiva, eso equivale a un promedio de 102 juegos lanzados cada día, o aproximadamente 4 nuevos estrenos por hora. Esto supone un incremento significativo en comparación con años anteriores.

En 2013, Steam sólo recibió un total de 436 nuevos lanzamientos durante todo el año. Más de una década después, en 2024, los datos mostraron que debutaron más de 19,000 juegos en la tienda de PC durante ese año. La tendencia creciente continuó, pues en 2025 se lanzaron alrededor de 21,000 propuestas en la plataforma de Gabe Newell.

Está por verse si 2026 supera esa marca, pero todo parece indicar que es muy posible. De acuerdo con las cifras, en la primera mitad de este año se lanzaron aproximadamente 12,000 títulos.

A principios de agosto de 2026, Thomas Bidaux reveló que se lanzaron 670 juegos en Steam en una semana, y predijo que sólo era cuestión de tiempo para cruzar el umbral de los 700 lanzamientos. Su predicción resultó ser precisa, aunque reconoció que el nuevo récord se produjo “un mes antes de lo previsto”.

El número de juegos lanzados en Steam aumenta año tras año

Hay más juegos que nunca en Steam, pero nadie los compra

En años y meses recientes, hemos visto múltiples casos de títulos independientes que salieron de la nada y se convirtieron en éxitos rotundos: desde Peak y Schedule 1 hasta Balatro y Megabonk; sin embargo, por cada triunfo hay una docena de videojuegos que pasan sin pena ni gloria.

Y sí, los nuevos datos de ICO Partners demuestran que la inmensa mayoría de los nuevos lanzamientos son ignorados por un gran porcentaje de los jugadores de PC.

De acuerdo con Thomas Bidaux, de los 720 títulos que debutaron la semana pasada, 530 tienen entre 0 y 9 reseñas de jugadores. Por su parte, únicamente 10 superaron las 1000 calificaciones de usuarios. Esto parece indicar que la mayoría de los juegos que se lanzaron en ese plazo sólo fueron jugados por amigos o familiares del desarrollador.

Esto muestra una tendencia preocupante: si bien Steam se llena rápidamente de nuevos juegos, la mayoría de ellos son ignorados casi por completo. Y sí, es un fenómeno que ya se ha visto en otros años. Según el informe, alrededor de 80% de los títulos que debutaron en 2024 no se jugaron en lo absoluto.

La mayoría de los nuevos juegos de Steam ni siquiera tienen reseñas

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