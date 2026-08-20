Luego de una ausencia de varios años, Kingdom Hearts regresará por todo lo alto con un anime y un nuevo videojuego. Durante D23, Disney y Square Enix nos dieron un vistazo al prometedor futuro de la franquicia pero, al parecer, están cocinando más sorpresas de las que anunciaron.

La saga RPG de Square Enix siempre ha tenido un enorme potencial gracias a su concepto de reunir a personajes originales muy queridos con las franquicias más icónicas de Disney. Durante décadas, los fans han soñado con una película que lleve las aventuras de Sora, Mickey Mouse, Donald y Goofy a la pantalla grande, pero el proyecto no se ha concretado.

Recientemente, Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios, fue cuestionado sobre la posibilidad de ver una película de Kingdom Hearts y su respuesta entusiasmará a muchos fans.

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Disney no descarta hacer una película de Kingdom Hearts en el futuro

Disney es dueña de algunos de los estudios de animación más talentosos de Occidente y cada una de sus producciones capta la atención de millones de personas de todo el mundo. Con esto en mente, los fans de Kingdom Hearts desean que Pixar, en colaboración con Square Enix, hagan una película de la franquicia.

Sora volverá a la acción con Kingdom Hearts IV, título que llegará a finales de 2027 con nuevas aventuras a lo largo y ancho de los mundos de Disney. Además, la compañía trabaja en una serie animada de la saga junto con Tetsuya Nomura, uno de los creativos más destacados de Square Enix.

A pesar de la llegada de estos 2 importantes proyectos, los jugadores aún tienen la esperanza de ver una película de Kingdom Hearts. Jared Bush cree que es posible, pero los fanáticos no deben emocionarse demasiado por ahora.

Durante una charla con IGN (vía GameSpot), el jefe de Walt Disney Animation Studios fue cuestionado sobre la posibilidad de adaptar las aventuras de Sora y Mickey a la pantalla grande. “Nada es imposible”, fue la respuesta del directivo que elevó el hype entre los fans.

Si bien no confirmó que una película esté en desarrollo activo, Bush dejó claro que siempre están al pendiente de los deseos de la comunidad, pues eso les ayuda a definir en qué proyectos trabajar en el futuro. Así pues, una película de Kingdom Hearts es una posibilidad.

“Siempre me entusiasma saber qué apasiona a la gente. Y diría que tenemos un futuro muy prometedor con nuevos proyectos que están surgiendo. Diferentes maneras de difundir el material al mundo. Así que diría que nada es imposible”, afirmó el directivo.

Kingdom Hearts podría dar el salto al cine con una película

Kingdom Hearts llegará a la televisión con un anime

Por ahora, Disney y Square Enix sólo han confirmado la producción de una serie animada, que los fans podrán disfrutar en Disney+ y Disney Channel. El anime reimaginará el universo de la saga con una nueva historia original de Tetsuya Nomura.

El objetivo de la series es expandir el universo de Kingdom Hearts para que más personas lo conozcan y más fans de Disney se familiaricen con él. De acuerdo con el gigante del entretenimiento, la producción rendirá un “homenaje a los personajes que han conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo”.

Ayo Davis, presidente de Disney Kids & Family, reafirmó que la producción respetará la esencia de los videojuegos de Kingdom Hearts y el toque de Disney, “a la vez que ofrecerá a los fans una forma completamente nueva de experimentar el mundo que tanto aman”.

El anime de Kingdom Hearts aún no tiene fecha de lanzamiento

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