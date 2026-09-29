Jugar en PC tiene varias ventajas, como la posibilidad de aprovechar las ofertas y las promociones de Steam. La plataforma de Valve nos ofrece muchas oportunidades para sumar atractivos títulos a nuestra colección sin gastar ni un peso.

Si eres fanático de los RPG de antaño, te alegrará saber que la tienda tiene una promoción irresistible: puedes conseguir gratis un título del género inspirado en clásicos de la era de los 16-bits, incluyendo los primeros Final Fantasy.

Lo interesante es que el juego era de paga hasta hace unos días, pero su creador decidió hacerlo free-to-play para que todos los usuarios de Steam puedan darle un vistazo sin costo.

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Este RPG de pago ahora es free-to-play y puedes conseguirlo gratis

El pasado 21 de septiembre, Peremett-Studio tomó una decisión inesperada: convirtió su más reciente RPG en un juego gratuito. Originalmente, el título se vendía por $54 MXN o $2.99 USD, pero ahora cualquier usuario de Steam puede añadirlo sin costo a su colección.

“Me complace anunciar que he decidido que todo el juego sea gratuito de forma permanente a partir del 28 de septiembre . Quiero dar las gracias a todos los que compraron el juego en el pasado, ¡muchísimas gracias por su apoyo!“, anunció Peremett-Studio.

El título en cuestión es Facing the Rain, un RPG enfocado en la narrativa. Sus desarrolladores explicaron que seguirán dando soporte al título en caso de que surjan problemas o errores importantes. Esto pese al cambio en su modelo de negocios.

Facing the Rain trata de emular la estética y la apariencia de los RPG de antaño, pero es muy diferente por un motivo: no tiene combates y, en cambio, se centra en la narrativa. El RPG es protagonizado por Billy, una joven que acaba de iniciar su vida laboral como camarera de un hotel.

La historia se ambienta en un pueblo ficticio llamado Drumberg, que oculta un oscuro secreto. La protagonista pronto se dará cuenta de que algo no está bien en el hotel, así que se dedicará a desentrañar el misterio.

Facing the Rain ahora es un juego free-to-play, así que podrás conseguirlo gratis en Steam en cualquier momento. Sólo debes visitar su página en la tienda de Valve y dar clic en el botón “Jugar”.

Facing the Rain ya está disponible gratis en Steam

¿Qué ofrece Facing the Rain?

Debido a la ausencia de combates, Facing the Rain es un RPG enfocado en la exploración. Tendrás que recorrer las diversas áreas del hotel para conocer a sus habitantes, para posteriormente explorar un bosque y otros establecimientos de Drumberg. Por supuesto, interactuar con los NPC también será clave para conocer la historia y descubrir el misterio detrás de esta ciudad.

Durante tu aventura también deberás recolectar objetos importantes que te ayudarán a progresar, resolver algunos acertijos y diversos retos para avanzar en la historia principal. La curiosidad de recompensará, pues Drumberg está llena de secretos por descubrir.

Facing the Rain es una experiencia corta que puedes acabar en una misma tarde, pues ofrece entre 2 y 3 horas de juego. Peremett-Studio ofrece una historia emotiva, enfocada en temas como el duelo y la depresión.

Facing the Rain es un RPG de corta duración con una historia emotiva

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