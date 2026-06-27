Los fanáticos de Dragon Ball tienen miles de artículos por coleccionar, pero durante años han esperado una colaboración con LEGO. En meses recientes, la compañía expandió su alcance con productos basados en populares franquicias japonesas, como One Piece y Pokémon, así que aún hay esperanzas de que Goku y compañía se unan a su universo.

Una filtración sugiere que los amantes de la obra de Akira Toriyama deberán esperar sólo un poco más para tener en sus manos el primer LEGO de Dragon Ball. Supuestamente, a finales de año llegará una figura oficial basada en uno de los personajes más icónicos de toda la franquicia.

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Filtran detalles del primer LEGO de Dragon Ball

LEGO tiene en su catálogo coleccionables de las franquicias más importantes del entretenimiento. Por ello, es especialmente llamativo que aún no tenga una colaboración oficial con Dragon Ball, una de las IP japonesas más reconocidas a nivel mundial. Para alegría de sus fans, parece que esto cambiará pronto.

De acuerdo con una filtración reciente, LEGO consentirá a los fanáticos de Dragon Ball en cuestión de meses, pues su primer set basado en la obra de Akira Toriyama llegaría a finales de este año. Brick Built Blogs, blog independiente dedicado a todo lo relacionado con LEGO, reveló que habrá un set basado en Dragon Ball Z.

Supuestamente, el coleccionable llegará a las tiendas en noviembre de 2026 y será una figura de Shenlong (o Shenron), el icónico dragón que aparece cuando los Guerreros Z piden un deseo con las Esferas del Dragón.

El set tendría 1760 piezas, pero por ahora no hay detalles sobre su diseño. La fuente asegura que incluirá una minifigura de Goku, su nube voladora y las Esferas del Dragón, que complementarían la figura principal de Shenlong. El coleccionable se vendería por $199.99 USD, así que no será un set precisamente barato.

Shenlong sería el protagonista del primer set LEGO de Dragon Ball

Se especula que el set de Shenlong sería el inicio de una nueva serie de productos basados en diferentes arcos de Dragon Ball. Sin embargo, es importante mencionar que LEGO no ha confirmado por ahora ningún set inspirado en las aventuras de Goku.

¿Qué nuevos proyectos de Dragon Ball vienen en camino?

El futuro de la franquicia es muy prometedor, pues en los próximos meses regresará con nuevos videojuegos y más anime. Por un lado, Dragon Ball Xenoverse 3 ya es oficial y promete ser la entrega de la franquicia más ambiciosa hasta ahora. Incorporará nuevos personajes originales y mecánicas a los combates.

Por otro lado, Toei Animation sigue trabajando en Dragon Ball Super: Beerus, nueva versión del anime que será más fiel al estilo de Toriyama. Supuestamente, este remake llegará en algún momento del próximo otoño, como antesala al siguiente arco de la serie animada.

Sin duda, la producción más esperada por los fans es Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica, una adaptación del popular arco de Moro. Por ahora, no tiene fecha de estreno y aún es un misterio si también adaptará el arco de Granola. Por último, ya hay pistas sobre el futuro del manga bajo el liderazgo de Toyotaro.

El arco de Moro por fin dará el salto al anime con Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica

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