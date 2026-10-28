Dying Light 2 debutó en 2022 y, pese a que dividió las opiniones de los fanáticos debido a su gran inclinación por los aspectos de rol, fue del agrado de la mayoría de los jugadores. Aquellos que aún no lo tienen en su colección, deben saber que ahora pueden comprarlo a un precio muy bajo en PC gracias a una rebaja de tiempo limitado.

Halloween está muy cerca, así que este es el mejor momento para probar un videojuego de horror o una experiencia de acción con tintes terríficos. En ese sentido, el sandbox postapocalíptico es perfecto para la ocasión debido a que pone al jugador a sobrevivir en un mundo repleto de zombies.

Lo mejor es que Techland celebrará la temporada más aterradora del año con una serie de sorpresas temáticas. Como parte del primer evento, los jugadores podrán conseguir un regalo especial sin costo alguno.

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Dying Light 2 cuesta $12 USD en Steam gracias a oferta de 80% de descuento

Por supuesto, para acceder a ese obsequio temático de Halloween primero hay que tener una copia del juego en cualquiera de las plataformas. Los jugadores de PC deben prestar atención, pues una promoción de tiempo limitado reduce significativamente el precio de la Reloaded Edition en Steam.

Esa edición del videojuego de mundo abierto incluye la experiencia base, así como el DLC de historia Bloody Ties y la actualización de armas de fuego que añade escopetas, rifles, subfusiles y más al arsenal. Esta versión también permite acceder a todas las actualizaciones que han llegado al título en los últimos años.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition actualmente está sujeto a una oferta de 80% de descuento en Steam, así que los jugadores pueden adquirirlo por la baja cantidad de $12 USD o $199.80 MXN, en el caso de México. Se trata de su precio histórico más bajo hasta la fecha, aunque no es la primera vez que lo alcanza.

Los fanáticos que quieran una experiencia más completa deben saber que la Digital Extras Edition, que incluye todo lo anterior junto al soundtrack oficial, libro de arte y fondos de pantalla, se vende a cambio de $233 MXN.

Y para los jugadores que apenas se familiarizan con la franquicia, podrán adquirir la Dying Light Collection, un paquete incluye las primeras 2 entregas. Este bundle posee 84% de descuento en la tienda de Valve y en este momento se vende por la cantidad accesible de $15.44 USD o $255.38 MXN.

Todas estas promociones ya están activas en Steam, pero finalizarán muy pronto. Los jugadores de PC tienen hasta el 5 de noviembre de 2026 para aprovechar alguna de estas ofertas. Después de esa fecha, todos los juegos y paquetes regresarán a su precio original.

Dying Light 2 tiene rebaja en Steam y actualmente se vende por $12 USD gracias a la oferta de 80% de descuento

Dying Light 2 regala Razorstorm Blade en el evento de Halloween

Justo como se prometió, Techland lanzó esta semana el Halloween Showdown, un evento de comunidad que se extenderá del 26 de octubre al 15 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, se realizarán 3 tandas de actividades en las que los jugadores podrán completar retos únicos con temática de la Noche de Brujas.

La primera semana del evento de Halloween de Dying Light 2 durará hasta el 1 de noviembre, y durante ese periodo será posible obtener gratis un arma especial. Esta promoción es válida en XBOX, PlayStation 5 y PC, así que los jugadores que compraron el juego o planean hacerlo en los próximos días podrán reclamar esta recompensa.

El regalo en cuestión es la Razorstorm Blade, un arma cuerpo a cuerpo que normalmente se vende en la tienda premium por 200 unidades. Como parte de las celebraciones del Halloween Showdown, será posible conseguirlo sin costo alguno. Y sí, canjearlo es muy sencillo.

Para desbloquear esta recompensa, los jugadores de Dying Light 2 deben abrir el juego y luego dirigirse a la tienda in-game, ya sea que lo hagan desde el menú principal o desde la pantalla de pausa. Una vez allí, seleccionan la categoría de armas y se desplazan hasta abajo para encontrar la Razorstorm Blade.

Razorstorm Blade está disponible como un regalo en Dying Light 2 como parte del evento de Halloween

Pero cuéntanos, ¿planeas comprar el juego durante esta promoción? ¿Qué opinas del regalo de Halloween? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Dying Light 2 si das clic aquí.

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