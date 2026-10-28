El negocio de videojuegos de Microsoft no levanta, ni siquiera con el cambio de administración, hoy bajo la dirección de Asha Sharma, ni con las modificaciones que han hecho a su estrategia.

XBOX sigue mal y de malas y la frialdad de los números expone la delicada situación que atraviesa la marca de gaming en el ocaso de la actual generación y ante la llegada de una nueva era que, según reportes, iniciará en 2028.

Microsoft reportó sus números trimestrales y expuso que a XBOX ya no lo salva ni Game Pass en este momento.

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La caída de XBOX no se detiene: la marca suma otro trimestre financiero de pesadilla

Hace unos momentos, Microsoft presentó su reporte financiero correspondiente con el primer trimestre del año fiscal 2027, el cual abarca del 1 de julio al 30 de septiembre de este año.

En cuanto a XBOX, la compañía no tiene buenas noticias, pues de nueva cuenta reporta caída en sectores clave que hace poco tiempo registraban crecimiento y jugaban el papel de salvavidas en espera de un mejor momento, el cual no llegó.

De acuerdo con el reporte de Microsoft, XBOX registró una caída interanual de 2% en sus sectores de contenido y servicios. En este último es donde se encuentra XBOX Game Pass, otrora punto de crecimiento de la marca por muchos años, pero que ahora solo registra caídas.

La compañía reporta menos ingresos por vía de contenido de terceros. En cuanto a la oferta first-party, Microsoft revela un pequeño crecimiento de 1% como lo único a destacar en el periodo.

Microsoft FY27 Q1 Earnings



• XBOX content & services -2% YoY (forecasted mid single-digit decline)

• Driven by declines in 3P-content and Game Pass, offset by growth in 1P-content

• XBOX hardware revenue -14% YoY

• Company wide operating expenses declined 3%, driven by XBOX pic.twitter.com/AK9cAgqPuM — MauroNL (@MauroNL3) October 28, 2026

XBOX Series X|S son un desastre en el ocaso de su generación

Una noticia que ya se volvió común cada trimestre financiero de Microsoft es la caída en los ingresos generados por su oferta de hardware para videojuegos, en específico XBOX Series X|S.

El reporte de hoy reveló una caída de 14% en el trimestre reportado, sumando otro descalabro para las consolas de la compañía norteamericana en el mercado.

Cabe recordar que hace un par de años Amy Hood, directora financiera de Microsoft, reconoció que la tendencia en las ventas de sus consolas era a la baja, por lo que no esperan números positivos en ningún momento hasta el final de la generación.

We just announced our quarterly earnings results. $92.3 billion in revenue. $63.9 billion in Microsoft Cloud revenue. 48% Azure revenue growth.



See our full FY27 Q1 results here: https://t.co/FR9YXaCHCp pic.twitter.com/CxsIqWH8tC — Microsoft (@Microsoft) October 28, 2026

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