Sin darnos cuenta, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI ya está a la vuelta de la esquina. Los propietarios actuales de un PlayStation 5 o XBOX Series X|S podrán comenzar su viaje por Vice City a mediados de noviembre, pero actualmente se desconoce cuándo los jugadores de PC podrán unirse a la diversión.

Rockstar Games y Take-Two Interactive guardan silencio sobre el tema, y es probable que así se mantengan por las semanas venideras; sin embargo, un analista con una larga trayectoria habló sobre el tema y reveló un aproximado de cuándo se estrenaría el esperado port de computadoras.

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Grand Theft Auto VI llegará a PC en 6 o 7 meses, indica analista

GTAVI debutará oficialmente para PS5 y XBOX Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Los desarrolladores aún no confirman que una versión para PC esté en producción, pero el historial previo del estudio nos hace creer que el juego más importante de la década también llegará tarde o temprano a Steam y la Epic Games Store.

La cuestión es cuándo los jugadores de ordenadores podrán disfrutar el título de mundo abierto. Michael Pachter, uno de los analistas más reconocibles de la industria de los videojuegos, habló sobre el tema durante su participación en un segmento especial de la cadena de televisión BBC.

Durante la entrevista, el experto recordó que Grand Theft Auto VI es un lanzamiento multiplataforma, una aclaración importante al considerar que gran parte de la publicidad oficial sugiere que es un exclusivo de PlayStation 5; sin embargo, los usuarios de las consolas de Microsoft también podrán probar la obra de Rockstar Games.

Inmediatamente después, Michael Pachter afirma que el lanzamiento de la susodicha versión para PC ocurrirá 6 o 7 meses después del debut original de GTAVI. En caso de que tenga razón, el port para computadoras podría llegar al mercado en algún punto de mayo de 2027.

“El juego no es exclusivo de PlayStation 5, también saldrá para Xbox Series X|S, y en unos 6 o 7 meses estará disponible para PC. Mucha gente tendrá acceso a él, pero el auge actual de Sony se debe a que la gente necesita una consola para poder jugarlo en su lanzamiento”, comentó el analista para BBC.

Michael Pachter no profundizó en el tema, así que se desconoce en qué se basó para afirmar que la versión para Steam y la Epic Games Store debutará entre 6 y 7 meses después del lanzamiento de los ports originales para consolas. Por ello, recomendamos tomar estas declaraciones con mesura.

A principios de octubre, el medio GamesBeat aseguró en un artículo que, según 4 fuentes de la industria que están familiarizadas con los próximos planes de Rockstar Games, GTAVI aterrizará en PC durante el primer trimestre de 2027, lo que situaría el estreno entre enero y marzo.

Las versiones de Steam y la Epic Games Store de GTAVI aún no tiene fecha de estreno oficial

Por ahora, se desconoce cuál reporte tiene la información más precisa y sólo sabemos que GTAVI llegará a XBOX y PS5 en noviembre, por lo que algo es seguro: las siguientes semanas son un buen momento para invertir en Take-Two Interactive.

Michael Pachter of Wedbush Securities tells BBC News that "in about 6 or 7 months [GTA 6] will come to PC". pic.twitter.com/BLaaffviE1 — T5G (@Top5Gamingx) October 27, 2026

GTAVI impulsará el mercado de consolas, con aumentos en las ventas de XBOX y PlayStation

Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, ya habló sobre el tema en una entrevista anterior. En aquel entonces, reconoció que su público principal está en consolas, razón por la que dan prioridad a dichas plataformas. Eso sí, también señaló que el PC cobra cada vez más importancia en su negocio.

El periodista Andy Robinson también se unió a la ola de especulación, y señaló que Rockstar Games quiere adelantar el lanzamiento de la versión de computadoras debido a la crisis de hardware que ya provocó escasez y aumentos de precios

Gran parte de la conversación entre Michael Pachter y la BBC se enfocó en el hecho de que Grand Theft Auto VI impulsará el mercado de consolas de sobremesa.

Es una hipótesis con argumentos al considerar que, tras la publicación del avance extendido que permitió ver la jugabilidad real por primera vez, se registró un aumento significativo en las ventas del PlayStation 5 Pro.

La situación parece más difícil para Microsoft, pues reportes señalan que las ventas de XBOX Series X|S se hundieron en Estados Unidos. Está por verse si, a medida que nos acercamos al lanzamiento de GTAVI, la situación cambia para la compañía.

Grand Theft Auto VI impulsará las ventas de consolas

Pero cuéntanos, ¿cuándo crees que debutará el juego en PC? ¿Esperarás el port o jugarás la versión de consolas? Déjanos leerte en los comentarios.

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