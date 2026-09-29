El hype por Gears of War: E-Day está por las nubes y no es para menos pues se trata de una precuela que contará los hechos que definieron al primer juego que, por cierto, cumplirá 20 años próximamente, también será un regreso a las raíces de la franquicia.

La mejor forma de celebrarlo es con estilo, en especial si se trata de una de las armas más conocidas de la saga, el famoso prototipo de Lancer.

Si hay algo más emocionante que tener una réplica, es tener uno para poder cortar pizza y recordar esas viejas noches de campaña y multijugador. Pues bien, una pizzería lo hizo posible, aunque hay una mala noticia.

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Esta pizzería celebra el próximo lanzamiento de Gears of War: E-Day con un cortador de edición limitada

La cadena de pizzerías de estilo siciliano y napolitano, Prince Street Pizza, se unió el próximo lanzamiento de Gears of War: E-Day y lo hizo en grande con una pieza de colección.

Se trata de un cortador de pizza con diseño inspirado en un prototipo de Lancer, el arma que Marcus Fénix y el sargento Russ Rustin diseñaron en los primeros días tras la invasión Locust.

Es importante mencionar que no se trata de un juguete ni un adorno, es un cortador de pizza real y su hoja es afilada y está lista para sacar las deliciosas rebanadas, aunque por ende se deben tomar precauciones.

Por otra parte, la cadena reveló que aquellos que lograron comprar este cortador de pizza, obtendrán un código para reclamar un emblema de pizza cuando Gears of War: E-Day salga a la venta.

El objeto de colección del nuevo Gears of War es increíble, pero no duró a la venta

La colaboración entre Gears of War: E-Day y Prince Street Pizza es increíble y sin duda corresponde con el espíritu de la franquicia desde hace 20 años, de hecho los fans de antaño recuerdan con cariño aquellas sesiones multijugador con una buena cena y bebidas.

Sin embargo, hay una mala noticia. Este cortador de pizza se lanzó con un precio de $60 dólares, pero se advirtió que era de edición limitada.

Esto resultó en que se agotara al poco de tiempo de estar a la venta. Una parte de la comunidad piensa que se trató de los fans emocionados por este artículo de colección, aunque otros aseguran que es obra de acaparadores y pronto estaría a la venta en Internet con un costo mayor.

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