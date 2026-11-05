El mundo del futbol se pintó de luto esta semana tras el trágico fallecimiento del jugador Jesús de Miguel del CD Tenerife. El futbolista recibió un fuerte impacto durante el partido contra el FC Andorra y falleció posteriormente en un hospital.

En consecuencia, el juego de futbol que tiene los derechos de la liga española en sus 2 divisiones, EA Sports FC 27, tomará acciones para honrar la memoria del jugador fallecido.

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EA Sports FC 27 se despide de Jesús de Miguel. ¿Qué pasará con su personaje y carta?

Por medio de una notificación en la pantalla de inicio de EA Sports FC 27, los desarrolladores del videojuego lamentaron el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife, Jesús de Miguel.

De acuerdo con la información, el personaje del futbolista será retirado de su equipo en la próxima actualización para honrar su memoria. También se informó que su carta y contenido de los modos online serán retirados de todos los paquetes.

Por otra parte, el valor del contenido suelto mantendrá su valor y no fluctuará dentro del mercado interno de Ultimate Team.

¿Qué pasó con Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife?

El pasado 2 de noviembre durante un partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, el delantero Jesús de Miguel sufrió un impacto en medio campo.

Se trató de una jugada futbolera en la que el arquero rival, Jesús ⁠Owono, salió hasta media cancha para evitar un contragolpe. Sin embargo, la velocidad y la fuerza con la que realizó el movimiento resultaron en un choque con el pecho del jugador del Tenerife, quien se desvaneció en el momento, sufrió un paro cardiorespiratorio, fue reanimado y después llevado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Pese a los esfuerzos realizados para salvar su vida, el futbolista no recuperó la conciencia y el club informó sobre su deterioro a nivel neurológico y cardiaco. El jugador murió el 3 de noviembre.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

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