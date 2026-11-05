Al mirar atrás, nos daremos cuenta al instante de que 2026 ha sido un año espectacular para los videojuegos. En los últimos meses, debutaron tantos juegos de muy buena calidad que es imposible jugarlos todos por una cuestión de tiempo y, más importante aún, presupuesto. Pero gracias a una genial iniciativa, será posible probar gratis en consolas y PC uno de los mejores lanzamientos AAA del año.

El videojuego en cuestión recibió muy buenas calificaciones por parte de la prensa especializada y los fanáticos, pese a enfrentar algunas polémicas en la previa a su debut oficial a inicios de este año. Los jugadores de XBOX y PC ya pueden probarlo sin costo, mientras que los fans de PlayStation 5 serán capaces de unirse a la diversión muy pronto.

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Permiten jugar gratis 007 First Light en PS5, XBOX y PC

El videojuego al que nos referimos no puede ser otro que 007 First Light, la más reciente entrega de la icónica franquicia cinematográfica y literaria. Este título fue desarrollado por IO Interactive, el estudio responsable de la famosa serie Hitman.

Este proyecto publicado por Amazon MGM Studios debutó a finales de mayo de 2026, y en general fue del agrado de la comunidad. Pese a algunas controversias relacionadas con el diseño de los personajes y la representación del agente James Bond, el juego recibió reseñas muy positivas.

En este momento, 007 First Light posee una calificación promedio de 87 en Metacritic y más de 40,000 reseñas positivas en Steam. En pocas palabras, estamos ante uno de los títulos destacados de 2026. Aquellos que aún no se animan a comprarlo pero tienen curiosidad, deben saber que podrán probarlo gratis gracias a una nueva iniciativa.

A través de un comunicado oficial, IO Interactive y Amazon MGM Studios anunciaron el lanzamiento del Free Starter Pack. Se trata de un demo glorificado que da acceso gratuito al prólogo del videojuego de acción y espionaje; efectivamente, lamentamos informar que esta demostración no permite disfrutar la totalidad de la aventura.

Aun así, la primera misión de 007 First Light ofrece un vistazo general a las mecánicas que dan forma a la experiencia y nos permite familiarizarnos con el contexto general del título. Y pese a sólo ser la introducción, tiene una duración bastante decente de hasta 60 minutos. Es una gran oportunidad para que los jugadores decidan si el videojuego cumple con sus expectativas.

El prólogo muestra cómo James Bond queda varado en una playa helada en medio de una operación, lo que le obliga a recorrer un campamento para buscar una forma de escapar y sobrevivir. La conclusión de esta parte de la historia da pie al resto de acontecimientos de la campaña.

El Free Starter Pack de 007 First Light da acceso gratuito al emocionante prólogo del juego

La versión completa de 007 First Light tiene hasta 50% de descuento

El llamado Free Starter Pack de 007 First Light ya está disponible para su descarga en XBOX Series X|S y PC a través de Steam y la Epic Games Store, mientras que los usuarios de PlayStation 5 deberán esperar hasta el 10 de noviembre para poder descargarlo desde la tienda digital.

Un punto positivo es que el progreso de la prueba se trasladará a la versión completa, en caso de que los jugadores decidan adquirirla. Así pues, será innecesario repetir el prólogo y los fans podrán iniciar con la aventura de James Bond desde donde lo dejaron.

Sabemos que sólo tener acceso al prólogo puede resultar decepcionante, pues la campaña principal tiene una duración de hasta 20 horas. Por suerte, IO Interactive acompañó el lanzamiento de la demostración con una serie de rebajas que permiten adquirir el título completo a un precio muy accesible.

Actualmente, la Deluxe Edition de 007 First Light tiene 50% de descuento en PS5 y cuesta la cantidad manejable de $39.99 USD, es decir, $689.22 MXN. Por su parte, la edición de lujo en XBOX se puede adquirir a cambio de $659.50 MXN. Finalmente, los jugadores de PC podrán comprar la versión más completa del juego por sólo $749.99 MXN gracias a una rebaja de 40%.

Los jugadores de PlayStation 5 que aún están indecisos y no quieren esperar hasta el 10 de noviembre para jugar el título de IO Interactive, deben saber que a principios de noviembre se lanzó una prueba exclusiva para PS Plus Premium que permite explorar el juego por 1 hora. Si son suficientemente rápidos, los fans pueden avanzar más allá del prólogo.

PlayStation Plus ofrece una prueba gratuita de 1 hora de 007 First Light

Pero cuéntanos, ¿te animarás a descargar la prueba gratuita? ¿Recomiendas el juego? Déjanos leerte en los comentarios.

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