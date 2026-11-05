Para que el ecosistema de XBOX triunfe fuera de las consolas y PC, es imprescindible tener una experiencia rápida y sencilla en plataformas como la nube y la web. Microsoft no quita el dedo del renglón y sabe que esta vía de acceso puede ser provechosa para el futuro.

Es por eso que la compañía puso manos a la obra para mejorar su aplicación de gaming en computadora, así como en la nube y en su joven propuesta para jugar directamente desde el navegador web.

Hoy, se revelaron los cambios y mejoras que están en marcha y que ya están disponibles para algunos jugadores.

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La experiencia de XBOX en PC, la nube y la web mejorara notablemente

Por medio de una publicación en su sitio oficial, Microsoft informó sobre la aplicación de ajustes y mejoras para su experiencia de gaming en computadora, la nube y desde la web.

El ecosistema de XBOX va más allá de las consolas y uno de los planes de Asha Sharma es llegar a cientos, o miles, de millones de jugadores a través de estos servicios y plataformas de manera que el usuario no se vea comprometido a gastar en una consola o en una computadora para gaming.

De acuerdo con la información, estas mejoras ya están disponibles para los miembros del programa Insider y en fecha posterior llegarán a todos los usuarios.

A faster, simpler XBOX experience is rolling out.



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¿Cuáles son las mejoras en la aplicación de XBOX?

La aplicación de XBOX para PC recibió una actualización enfocada en mejorar su rendimiento y facilitar la navegación. De acuerdo con Microsoft, ahora puede iniciarse hasta un 60% más rápido, mientras que secciones como Inicio, Tienda y Game Pass cargan hasta 50% más rápido.

Además, las ventanas internas abren hasta 65% más rápido, lo que ofrece una experiencia más fluida y reduce los tiempos de espera al utilizar sus diferentes funciones.

La actualización también incluye cambios en la organización de la biblioteca, con nuevos filtros y opciones para encontrar juegos con mayor facilidad. Las funciones sociales ahora tienen mayor presencia en el menú principal, permitiendo localizar amigos, consultar a qué están jugando, iniciar conversaciones o unirse a grupos.

A esto se suma un sistema de búsqueda unificado que muestra resultados de juegos instalados, complementos y personas, así como un rediseño de las tarjetas de juego, la pantalla de Inicio, Configuración y las animaciones para conseguir una interfaz más limpia y sencilla de utilizar.

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