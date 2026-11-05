World of Warcraft es una constante en la industria de los videojuegos, y a veces es fácil olvidar su prominencia en el sector. El exitoso lanzamiento de su más reciente versión fue un recordatorio de que el título de rol todavía es una fuerza dominante, pues superó por mucho en número de espectadores a otro gran estreno de noviembre: The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

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World of Warcraft: Forever domina Twitch en su lanzamiento oficial

En definitiva, noviembre será un mes histórico debido al lanzamiento del casi omnipresente Grand Theft Auto VI. Pero sobra decir que la obra de Rockstar Games no es el único juego que intentará encontrar su lugar en el mercado en esta temporada de fin de año.

Otro juego que dio mucho de qué hablar para bien fue The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que actualmente es el estreno mejor calificado de 2026. El remake presenta un apartado gráfico totalmente renovado y múltiples mejoras de calidad de vida que llevan al clásico de Nintendo 64 a la modernidad.

El exclusivo de Switch 2 debutó el jueves 5 de noviembre de 2026, y rápidamente se posicionó en la parte alta de las listas de los juegos más vistos en plataformas de streaming; sin embargo, al menos en Twitch perdió la corona ante el popular MMORPG de Blizzard Entertainment.

World of Warcraft: Forever transcurre a partir de los eventos de Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom, y es una versión renovada del juego multijugador que toma como base la ambientación y la jugabilidad del título original de 2004 a la par que introduce mucho contenido adicional.

La Beta de esta evolución del videojuego de fantasía tuvo lugar a mediados de septiembre, y los fans tuvieron que esperar hasta el 4 de noviembre para el lanzamiento oficial. Los primeros números dejan en evidencia que había mucha expectativa alrededor de este estreno.

Al momento de la publicación de este artículo, World of Warcraft: Forever es la categoría más popular de Twitch con más de 604,800 espectadores simultáneos. El MMORPG supera con creces a Just Chatting (334,200) y League of Legends (240,400).

Quizás lo más sorprendente es que el videojuego de Blizzard también está por encima del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que en este momento se acerca a los 200,000 viewers. De nueva cuenta, recordamos que la nueva versión del clásico de 1998 debutó hoy, 5 de noviembre.

World of Warcraft: Forever es el juego más visto de Twitch, por encima de League of Legends y The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

World of Warcraft: Forever tuvo un estreno impecable

Quizás pocos imaginaban que WoW sería capaz de opacar a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, al menos en términos de espectadores en Twitch.

Quizás el entusiasmo de World of Warcraft: Forever se deba a que el juego tuvo un lanzamiento casi impecable, sin problemas de servidor ni largas filas de espera que hicieran insufribles las primeras horas tras el estreno. En general, la comunidad está muy contenta con el debut.

El buen recibimiento está lejos de ser una gran sorpresa, pues la Beta de esta actualización fue muy popular entre los fanáticos, e incluso los desarrolladores la catalogaron como una de las sesiones de prueba más exitosas en la historia del MMORPG.

Blizzard Entertainment dejó de compartir el número de suscriptores a partir de 2015, así que es difícil saber cuántas personas renovaron su membresía y regresaron a Azeroth para unirse a World of Warcraft: Forever. Pero a juzgar por los datos de Twitch, parece que muchos jugadores están ansiosos por conocer lo que ofrece este lanzamiento.

World of Warcraft: Forever debuta con el pie derecho

Pero cuéntanos, ¿cuál juego viste hoy en Twitch? Déjanos leerte en los comentarios.

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