Sin duda, el videojuego deportivo más exitoso, pero también el más polémico, es EA Sports FC (antes FIFA). Guste o no, el futbol mueve al mundo y desata todo tipo de pasiones en millones de personas. FC 27 está aquí, ya tiene sus respectivas actualizaciones así que no lo analizaremos en bruto (algo que insisto debe procurarse con los juegos deportivos) y hay mucho que decir sobre esta entrega que llega en un momento en que la pelota parece desgastarse.

The Grounds, la primera novedad sólida en años

El entorno es complicado para EA Sports FC 27. El Mundial 2026, aunque no existió como tal en la franquicia, fue… raro y parece haber desgastado la pasión que hay por este deporte. Esto es una consecuencia de la pésima política de la federación de futbol y sus dirigentes que insisten en celebrar cada vez más partidos al año. A la par, el balompié enfrenta una dura realidad: no hay relevo generacional para Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ambos están en su ocaso, se sigue hablando de ellos y no hay un solo par de jugadores que estén, siquiera, a su altura.

De ahí que el hype por la entrega de este año no fuera tan notable como en ediciones anteriores, pero curiosamente esto sirvió para presentar y tratar de posicionar un nuevo modo que apunta para ser el futuro de la franquicia.

La primera novedad de EA Sports FC 27 es The Grounds, un modo en línea que nos presenta una ciudad de mundo abierto llena de contenido y actividades por realizar inspiradas en el pasado y presente de este deporte. El diseño de esta ciudad está inspirado en las calles de Inglaterra, esas mismas que los hooligans recorren en su camino hacia el estadio cada fin de semana.

Claramente la inspiración no es otra más que The City, el modo de mundo abierto de NBA 2K que se convirtió en años recientes en una mina de oro y que también cuenta, lamentablemente, con todas esas prácticas predatorias que solo buscan tu dinero a la menor provocación.

Sin embargo, The Grounds acaba de nacer y digamos que goza de una inocencia que inevitablemente perderá con el paso del tiempo. Aquí puedes crear tu avatar y vestirlo con ropa de las marcas más importantes como Nike, Adidas y Puma. Al salir a las calles encontrarás una ciudad de tamaño aceptable con distintos retos, eventos temporales y celebraciones temáticas: en este momento hay una de la UEFA Champions League. Incluso hay participaciones de estrellas actuales, como Kylian Mbappé y Paulo Dybala (además del regreso de Alex Hunter como guía), pero sus diálogos son terribles y no ocultan que se realizaron en una sesión y leyendo directo del guión.

Tienes la libertad de ir hacia donde quieras e interactuar de la forma que desees. Hay canchas callejeras para echar la reta 1v1, 2v2, 3v3 y hasta futbol asociación. También hay secciones donde encuentras minijuegos para pasar un buen rato para mostrar tu habilidad con el control y el balón. En cuanto a lo bueno, puedo decir que el contenido, por ahora, es suficiente y hay rapidez para entrar en cada partido siempre y cuando tenga muchos jugadores en la cola de espera.

El diseño de la ciudad es atractivo y sus pintas inspiradas en jugadores históricos incluyen una mención para que sepas quién es y lo que hizo en la cancha para tener un mural. Por otro lado, también hay que señalar que la calidad visual no es tan buena como esperas, digamos que se mueve en un nivel que pasa de lo mediocre a lo bueno en ciertos momentos. Lamentablemente, durante el tiempo que pase en esta ciudad fue complicado entrar en un mininuego, pues casi nadie, o nadie, quería jugar fut tenis, la mayoría estaban en las canchas echando la respectiva reta. No tuve de otra más que moverme hacia esos partidos, incluyendo la arena donde se celebran los juegos de Rush, el modo informal y con sus propias reglas que ya se volvió una tradición de la franquicia en los tiempos de las Kings League y otras ligas artificiales que deforman el deporte y su esencia.

El contenido para comprar no es tanto hasta ahora, pero tiende a aumentar conforme pasen los meses y tal vez en algún momento haya la misma cantidad de tiendas, como de canchas, tal como sucede en la franquicia de 2K Sports. Claro que esto sólo le interesa a los más clavados que quieren vestir a sus jugadores con ropa y calzado Nike de la línea Total 90, pero obviamente no será gratis.

Ya que estamos en terreno inestable, vale la pena señalar que, fuera de lo que se esperaba, hay mejoras en Ultimate Team para aquellos que no quieren convertir este modo en un segundo trabajo por el que, aparte, hay que pagar. El sistema de progresión y evolución de cartas sufrió cambios que permiten un desarrollo ramificado e impiden que se vuelvan obsoletas tan rápido. Asimismo, se aumentaron las recompensas y la experiencia ganada por partido, esto para impulsar un sentido de avance que no se tenía en ediciones recientes. Fuera de eso, se mantiene el núcleo que dará la mejor experiencia al que pague por ello.

¿Realismo o competencia? La encrucijada

En años recientes, y dado el avance tecnológico, los fans de FC esperan que la jugabilidad apunte a un realismo cada vez mayor. La sombra de lo que hizo en su momento la IP de Konami todavía pesa, y muchos se cuestionan por qué del lado de EA no se ha logrado algo similar. La respuesta del equipo de desarrollo desde el año pasado fue ofrecer 2 estilos de juego y en esta edición se sigue por esa línea con algunos ajustes.

El modo competitivo no es más que aquel al que están acostumbrados los fanáticos de Ultimate Team, así que el abanico de movimientos especiales, la velocidad y todo aquello que no es tan realista, se encuentran en este modo de juego con sliders ajustados para este tipo de jugadores. Nada que decir, es su nicho y ahí está bien.

Para aquellos que son tradicionalistas, se mantiene el modo realista que reduce la velocidad y mejora la IA de los compañeros, así como de los rivales. FC 27 presume de ajustes en la física de los jugadores y el balón, aunque el peso de ambos sigue sin atinar a su contraparte en la realidad, pero definitivamente sí mejora respecto al año pasado.

El cambio más importante tiene que ver con 2 elementos: primero, la IA de los compañeros y el rival responde de mejor manera a lo que sucede en la cancha, haciendo necesario que mejores tu dominio con el control y el balón. Tus compañeros son más participativos y ya no te dejarán colgado en un contragolpe, mientras que los rivales son más incisivos con su presión y estilo defensivo.

Segundo, el impacto de la estrategia por fin tiene efecto notable en el campo. El análisis del rival y el entendimiento de las formaciones son esenciales este año para saber cómo parar a tu equipo y la manera en que debes responder al planteamiento rival. Después de muchos años, la franquicia de EA parece haber logrado un punto interesante en cuanto al nivel táctico y la manera en que se representa en el juego. Los cambios de formación, de posición o de asignación de jugadores en específico se notan, para bien y para mal, en la cancha. El desconocimiento de la táctica, así como de las habilidades y potencial de cada jugador, puede jugar en contra y hacerte perder un partido que, de haberse planteado mejor, era ganable.

Ya que hablamos de los modos que nos encantan a los veteranos, el modo carrera también recibió su manita de gato en pro del realismo. Las negociaciones son más complicadas y en ellas tienen que ver muchos factores, incluyendo la rivalidad, así que no puedes celebrar traspasos tan sencillos que involucren al Manchester United y al Liverpool o a Boca Juniors y River Plate. La administración de los equipos, aunque recicla mucho contenido de ediciones recientes, se siente más realista y motiva a profundizar en cada área para tener el mejor equipo posible. Eso sí, se mantiene el infame error de las directivas de despedirte si no cumples con sus objetivos, así ganes todo. Puedes ganar la Copa Libertadores y la liga argentina, pero si no subiste a un joven de las fuerzas básicas, estarás fuera. Hace falta atención en este tipo de detalles.

En el ámbito visual, se mantiene el estilo del año pasado, pero es innegable que la franquicia ha decaído en ese apartado, en especial si consideramos la apuesta por un diseño realista que hubo en entregas como FIFA 17. Algunos jugadores lucen caricaturescos, otros están más o menos a la par con su versión real, pero es un hecho que FC 27 podría, y debería, verse mejor y más realista. Fuera de eso, no encontré tantos movimientos extraños ni bugs a montones, como en los juegos recientes, pero se mantienen los errores de cámara en las celebraciones y si te topas con uno de ellos, verás una pared o un enfoque hacia la banca en vez de a tu jugador celebrando con los fans en las gradas.

La Liga MX y otro contenido incompleto

Hace unos meses, se anunció con bombo y platillo el regreso de la Liga MX a FC y la edición de este año trae de vuelta el campeonato mexicano. Sin embargo, lo que hay en este momento es lamentable y necesita cambios con urgencia.

Están todos los equipos actualizados, tanto en alineación como en uniformes, incluyendo ese horrible himno de la liga mexicana cuyo ritual antes de cada partido puso fin a la salida de cada equipo por su respectivo túnel ante el rugido de su gente. Hasta la primera actualización, la mayoría de jugadores tiene diseños genéricos o de hace años; ninguno está actualizado.

En el lanzamiento, sólo se contaba con el torneo Apertura 2026 y fue hace unos días cuando se integró el Clausura 2027, esto mientras el trofeo que levanta el campeón se mantiene genérico y no es el oficial de la competencia. Asimismo, no hay estadios oficiales mexicanos. Vamos, hasta Madden NFL tiene el Estadio Azteca (hoy Banorte). Lo mencionamos en contenido anterior: EA presume de tener la liga mexicana, pero el trato que da al público no está a la altura y actualmente tenemos una liga con nombres e imagen oficiales, pero plagada de contenido genérico. Esto es algo a considerar y criticar, pues hubo años en que se incluyeron hasta cánticos de las barras bravas de algunos equipos.

Personalmente, refrendo mi queja de cada año por la falta de equipos oficiales en la Serie A. EA sigue sin dar un golpe sobre la mesa en el campeonato italiano para evitar que la saga de Konami celebre contratos de exclusividad que resulten en la presencia de equipos genéricos. Aunque la liga italiana esté de capa caída, es una de las competencias históricas, sus equipos se mantienen en competencias europeas y aspiran a los títulos importantes. Es una pena que esto siga sin resolverse.

La pelota no se mancha

EA Sports FC 27 cumple con lo necesario para ser un buen juego de futbol. The Grounds es una novedad interesante que podría crecer de formas satisfactorias para crear una nueva comunidad; hoy, es atractivo y divertido. Los ajustes en jugabilidad y en el modo carrera dan solidez y certidumbre para los fans de la experiencia para un solo jugador y se puede decir que la apuesta por el realismo en la jugabilidad sigue abierta. Las deficiencias parecen más una falta de atención en apartados específicos en vez de errores puntuales; en dado caso, son una oportunidad desperdiciada en el inicio, pero su historia puede cambiar en próximas actualizaciones. En general, es un juego que se sostiene por su calidad, aunque requiere atención urgente en ciertas áreas para aspirar a ser el mejor en años recientes.